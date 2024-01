Stoch: G9-Rückkehr und Stärkung der Grundschule finanzierbar

Aus Sicht von SPD-Fraktionschef Andreas Stoch dürfte eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium nicht an den Kosten scheitern. „Kein Mensch braucht davor Angst haben, dass der Landeshaushalt unter der Frage G8 oder G9 in die Knie geht“, sagte Stoch am Donnerstag in Stuttgart. Auch dürfe die Rückkehr zu G9 nicht gegen eine Stärkung der frühkindlichen Bildung ausgespielt werden. „Dieses Land, eines der reichsten Länder der Welt, muss in der Lage sein, beides zu tun“, so Stoch.

Er warf Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor, die Kosten für eine G9-Rückkehr aufzublasen. Zusätzliche Lehrkräfte seien nicht sofort notwendig. Eine Einführung werde immer schrittweise und aufwachsend erfolgen.