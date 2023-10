Das Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler prangert jedes Jahr zahlreiche Beispiele für Steuerverschwendung an. Im Schwarzbuch 2023, das am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde, finden sich 100 Fälle von Steuerverschwendung.

Teils Fehlplanungen von Behörden, teils Kostenexplosionen von Großprojekten – aber auch skurrile, unnötige und überteuerte Projekte. Einige davon sind in Baden-Württemberg verortet.

Um geflüchtete Menschen unterbringen zu können, mietete der Bodenseekreis ein ehemaliges Hotel an. Die Gesamtkosten für den Landkreis inklusive einer nötigen Sanierung summierten sich auf rund 800.000 Euro. Letzten Endes konnte in das Hotel Adler nie ein Flüchtling einziehen.

Der Fall in Kurzfassung: Zum 1.März 2016 schloss das Landratsamt mit den privaten Eigentümern des Hotels Adler einen langfristigen Mietvertrag ab – über neun Jahre bis zum 28. Februar 2025. Nach der Unterzeichnung des Mietvertrags zeigten sich bei der gemieteten Immobilie baurechtliche Probleme. Zeitungsberichten zufolge mangelte es u.a. an Fluchtwegen und Brandschutzmauern.

Um baurechtliche Fragen zu klären, ließ das Landratsamt für 40.000 Euro ein Gutachten anfertigen. Laut diesem wären 532.600 Euro Sanierungskosten für die erforderlichen Umbaumaßnahmen fällig geworden. Laut Schwarzbuch entschied sich das Landratsamt dann gegen eine Adler-Sanierung.

Derweil lief der auf neun Jahre angelegte Mietvertrag weiter und verursachte, bei einer Kaltmiete von monatlich 6.400 Euro, immense Kosten in Höhe von fast 80.000 Euro pro Jahr. Und das ohne jede Nutzung!

Der Bund der Steuerzahler meint: „Bei allem Verständnis für den Zeitdruck, unter dem der Bodenseekreis Ende 2015 bei der Suche nach Flüchtlingsunterbringungen stand, hätten die Verantwortlichen bei der Anmietung des ehemaligen Hotels Adler die Räumlichkeiten dringend vor und nicht nach der Unterzeichnung des langfristigen Mietvertrags einer gründlicheren Prüfung auf Nutzbarkeit unterziehen müssen.“

So argumentiert das Landratsamt Bodenseekreis

Pressesprecher Robert Schwarz vom Landratsamt Bodenseekreis hält dagegen: „Der Mietvertrag wurde vom Landratsamt unter Kenntnis des baulichen Zustands und Rüstbedarfs des Gebäudes unterzeichnet. Ähnlich der heutigen Krisensituation war der Kreis dringend auf neue Unterkünfte angewiesen, um weitere Notunterkünfte in Turnhallen zu vermeiden. Die Entscheidung, das Objekt vorerst nicht als Flüchtlingsunterkunft herzurichten, war Ergebnis der bundes- und landespolitischen Lage, weil schlagartig die Zuweisung Geflüchteter zurückging. Die Entscheidung, das Objekt wieder abzugeben, wurde nach Maßgabe des Landes getroffen. Heute würde der Kreis diese Plätze dringend benötigen.“

Der nächste Fall: In Baden-Württemberg gibt‘s seit Mai 2022 eine neue Werbemaßnahme des Landes, um Verständnis für den Tourismus zu fördern. Die Steuerzahler müssen dafür rund 3,3 Mio. Euro berappen. Dabei stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf die gewünschte Wirkung und die Höhe des ausgegebenen Steuergeldes.

Der Bund der Steuerzahler meint: „Die Kampagne des Wirtschaftsministeriums reiht sich in den allgemeinen Trend der vergangenen Jahre in Baden-Württemberg ein, bei dem immer mehr Steuergeld für Imagekampagnen ausgegeben wird. Diese Entwicklung geht in die falsche Richtung. Die Ministerien sollten sich hier unbedingt mäßigen.“

So argumentiert das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

Dr. Patrick Rapp, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, hält dagegen: „Die Kampagne zeigt auf, dass das gesamte Land vom Tourismus profitiert. Denn unstrittig ist: Ein Großteil der Infrastruktur könnte – gerade im ländlichen Raum – ohne die Wertschöpfung aus dem Tourismus nicht aufrechterhalten werden. Hierzu gehören Kulturangebote, die medizinische Versorgung und auch der Nahverkehr. Dieser Projektbaustein hat einen Kostenanteil in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro am Gesamtprojekt (3,3 Millionen Euro) eingenommen, was mit Blick auf das gesamte Land Baden-Württemberg absolut vertretbar ist. Und die Kampagne zeigt Wirkung, sie ist erfolgreich. Innerhalb von zwölf Monaten konnte der Tourismus an Zustimmung gewinnen. Zu Beginn der Kampagne sahen rund 66 Prozent der Befragten den Tourismus positiv, was schon ein sehr guter Wert ist. Zwölf Monate später war der Wert noch besser: Hier hatten 68 Prozent der Befragten ein positives Bild vom Tourismus.“

Der nächste Fall: In Baden-Württemberg soll die hohe Zahl an personalbedingten Zugausfällen reduziert werden. Deshalb entschloss sich das Verkehrsministerium im Jahr 2020, einen Lokführerpool zu schaffen. Die Nachfrage war jedoch bescheiden. Die Abrufe beschränkten sich in der Regel auf zwei bis vier Lokführer über einen Zeitraum von jeweils zwei bis drei Monaten. Die Unternehmen beauftragten kurzfristig Personaldienstleister.

Damit hatte der Pool sein Ziel verfehlt. Nichtsdestotrotz wertete der Verkehrsminister seinen Versuch mit den Reserve-Lokführern als Erfolg: So sei es gelungen, die Zahl der Lokführer in Baden-Württemberg zu erhöhen. Die Steuerzahler müssen laut Schwarzbuch allerdings eine satte Rechnung für den Versuch bezahlen. Insgesamt hat das Land rund 2,4 Mio. Euro Steuergeld für eine Idee ausgegeben, die kaum nachgefragt wurde.

Der Bund der Steuerzahler meint: „Aus Steuerzahlersicht handelt es sich bei dem Lokführerpool um ein teures Ärgernis.“

Tunnel ist das teuerste Straßenbauprojekt Stuttgarts

Um richtig viel Geld geht’s beim nächsten Fall. Der mit Kosten von knapp 400 Mio. Euro ins Auge gefasste Tunnel am Autobahnzubringer B10/27 in Zuffenhausen gilt momentan als das teuerste Straßenbauprojekt Stuttgarts. Wegen zu geringer Planungskapazitäten der Stadt hat das Mammutprojekt jetzt an Priorität verloren.

Dass das Bauprojekt auf der Priorisierungsliste nach hinten rutschte, ist aus Sicht des Bunds der Steuerzahler aus zweierlei Gründen begrüßenswert: Zum einen werde ausgeschlossen, dass es trotz fehlender Planungskapazitäten und damit fehlender Prüfungssorgfalt zu einem „Schnellschuss“ kommt. Zum anderen sei ein Kurztunnel deutlich billiger, den die Verwaltung vorgeschlagen hatte.

Der Bund der Steuerzahler meint: „Wenn sich bei diesem Stuttgarter Großprojekt der letztlich verantwortliche Gemeinderat für die Variante des Kurztunnels entscheiden sollte, sparen die Steuerzahler rund 300 Mio. Euro.“

Kritik zeigt Wirkung - manchmal

Positiv immerhin: Im Schwarzbuch 2021 berichtete der Bund der Steuerzahler über den geplanten Bau des Weilertunnels in Schwäbisch Hall. Auslöser war die dramatische Entwicklung bei den zu erwartenden Projektkosten. Inzwischen gibt es neue Tendenzen, die sich positiv für die Steuerzahler auswirken könnten.

So schlug das Stuttgarter Ministerium dem Bundesverkehrsministerium vor, den Tunnel „vor dem Hintergrund der großen Kostensteigerungen und der niedriger anzusetzenden Verkehrsbelastung des Tunnels“ nicht weiter als zweirohrigen, sondern als einrohrigen Tunnel zu planen. Eine solch abgespeckte Lösung würde zu Einsparungen führen.

Dass diese notwendig sind, zeigt ein Blick auf die prognostizierten Kosten: Für den Tunnelbau waren die Kosten im Jahr 2015 noch mit rund 49,1 Mio. Euro beziffert worden, inzwischen wird mit Gesamtkosten von rund 100 Mio. Euro gerechnet.

Der Bund der Steuerzahler meint: „Die Kritik im Schwarzbuch an dem Großprojekt in Schwäbisch Hall hat offenbar gewirkt und zu einem Nachdenken in der Politik geführt.“