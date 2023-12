Steinmeier ernennt neue Richter am Bundesverfassungsgericht

Berlin

Frank-Walter Steinmeier (l), Bundespräsident, vereidigt Holger Wöckel, Richter des Bundesverfassungsgerichts, im Schloss Bellevue. (Foto: Annette Riedl/dpa )

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Juristen Holger Wöckel und den bisherigen Generalbundesanwalt Peter Frank zu neuen Richtern am Bundesverfassungsgericht ernannt. Das teilte das Bundespräsidialamt am Donnerstag in Berlin mit.

Veröffentlicht: 21.12.2023, 13:00 Von: Deutsche Presse-Agentur