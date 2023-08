Steine und Pylone auf Gleisen der Rheintalbahn

Schottersteine und eine Pylone haben Unbekannte bei Offenburg auf Bahnschienen der Rheintalbahn gelegt. Ein Regionalzug habe am Montag Schottersteine überfahren, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Eine Streife entdeckte weitere Steine und die Pylone auf den Gleisen in die entgegengesetzte Richtung. Verletzt wurde niemand. Die Rheintalbahn sei am Montagabend für etwa eine Stunde gesperrt gewesen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.