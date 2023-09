Steiler Aufstieg: Ein Ehinger auf dem Weg an die CDU-Spitze

Die Sterne für die CDU in Baden-Württemberg stehen günstig. Den Grünen wird bei der Landtagswahl 2026 ihr Zugpferd Winfried Kretschmann fehlen. Ausgerechnet die Reform des Landtagswahlrechts, die lange von der CDU-Fraktion blockiert wurde und dann erstmals greift, könnte ihr zudem in die Hände spielen. Bisher haben nämlich viele bürgerliche Wähler, die sich eigentlich bei der CDU verorten, den Grünen-Wahlkreiskandidaten gewählt, um Kretschmann zu bekommen. Mit der neuen Zweitstimme werden Parteivorlieben bei der Wahlentscheidung wieder bedeutender.

Förderer gegen Zögling

Die Landtagswahl ist zwar regulär noch zweieinhalb Jahre entfernt. Erste Weichen hierfür stellt die Südwest-CDU aber dieser Tage. Anlass ist ihr Parteitag im November. Die Frage, die Parteistrategen seit Monaten umtreibt, lautet: Wen werden die Delegierten in Reutlingen für die kommenden zwei Jahre zum Landesvorsitzenden wählen? Hinter den Kulissen tobt ein Machtkampf, in dessen Zentrum zwei Männer stehen: Thomas Strobl, 63, seit 2011 Landeschef und amtierender Innenminister, und Manuel Hagel, 35, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Stuttgarter Landtag. Es ist ein Machtkampf Förderer gegen Zögling, alt gegen jung, angezählt gegen aufstrebend. Noch werde dieser aber vergleichsweise friedlich ausgetragen, berichten Beobachter.

Strobl hat Nehmerqualitäten

Thomas Strobl hat schon viele Schläge in seiner politischen Laufbahn einstecken müssen. Keiner konnte ihn nachhaltig aus der Bahn werfen. Nicht, als er 2016 Guido Wolf und 2021 Susanne Eisenmann die Spitzenkandidatur überlassen musste. Auch nicht, als ihn 2021 lediglich ein Drittel der Delegierten in Mannheim erneut zum Parteivorsitzenden wählte ‐ aus Mangel an Alternativen, wie einige hinter vorgehaltener Hand betonten. Selbst den jüngsten Krisen hält er stand. Strobls hochrangigster Polizist hatte sexuelle Kontakte mit Untergebenen, er musste sich vor Gericht wegen sexueller Nötigung verteidigen ‐ und wurde freigesprochen. Dessen steile Karriere, die Beförderungspraxis in der Polizei allgemein und sexuelle Belästigung sind dennoch Kern eines Untersuchungsausschusses. Rund um diese Vorgänge hat Strobl einen Brief an einen Journalisten weitergegeben und zahlte 15.000 Euro Geldauflage, damit die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen dazu einstellt.

Viel Geld für Polizei erstritten

Strobl und seine Unterstützer verweisen derweil auf seine Verdienste. Darauf, dass er 2011 den Landesvorsitz übernahm, als die Partei nach fast 60 Jahren in Regierungsverantwortung in die Opposition im Land wechselte. Darauf, dass er 2016 die CDU zurück in die Regierung geführt hat, in eine Koalition mit den Grünen, die er 2021 erneuert hat. Und auf das viele Geld, dass er für sein Ressort in den Haushaltsverhandlungen erstritt, wodurch die Polizei personell und mit Ausrüstung massiv gestärkt wurde. Allein: Politiker werden nicht aus Dankbarkeit gewählt, sondern für glaubwürdige Zukunftsideen.

Hagel könnte ums Amt des Ministerpräsidenten kämpfen

Hier kommt Manuel Hagel ins Spiel. Der ehemalige Sparkassendirektor aus Ehingen hat in der Partei eine steile Karriere hingelegt. 2016 ist er als Stimmenkönig erstmals in den Landtag eingezogen ‐ Strobl hat ihn direkt zum Generalsekretär gemacht. 2021 hat er es durch viel Diplomatie und Feingefühl geschafft, sich ohne viel Kritik an die Spitze der Landtagsfraktion zu setzen. All sein Wirken scheint einem großen Masterplan zu folgen: Hagel will 2026 als CDU-Spitzenkandidat antreten. Er selbst bekennt sich dazu freilich noch nicht.

Zumal es einen großen Stein gibt, den es zunächst noch aus dem Weg zu räumen gilt: Thomas Strobl. Aus kenntnisreichen CDU-Kreisen heißt es, dass Hagel im November zunächst nach dem Landesvorsitz greifen will. Die Unterstützung einer breiten Mehrheit zumindest in der landespolitischen CDU-Blase scheint ihm sicher. Er selbst will sich in den kommenden Tagen hierzu äußern, hat aber bereits klargestellt: Eine Kampfkandidatur werde es nicht geben. Hagel muss also darauf spekulieren, dass sich Thomas Strobl freiwillig von der Spitze zurückzieht.

Kann Strobl loslassen?

Danach sah es zuletzt aber nicht aus. Strobl-Unterstützer ließen jüngst die Idee zirkulieren, dass Strobl für Hagel den Weg zur Macht weiter ebnen könne, indem er noch ein Jahr im Amt bleibe. Mögliche Enttäuschungen für die CDU bei der Kommunal- und Europawahl im kommenden Jahr gingen dann auf seine und nicht auf Hagels Kappe. Hagel stünde also noch etwas länger abseits der parteipolitischen Schusslinie. Alles Quatsch, sagen Hagel-Fans. Sie bezeichnen dies als ein Manöver eines Politikers, der nicht loslassen könne, obwohl er wisse, dass die Partei nach Erneuerung lechze. Die Befürchtung dabei: Lässt sich Strobl erneut wählen, finde er immer Gründe, die vollen zwei Jahre an der Parteispitze zu bleiben. Die Amtszeit auf ein Jahr festzulegen, sei nicht möglich, weil dafür zunächst die Satzung geändert werden müsse. Und das sei nicht absehbar.

Özdemir und Strobl bekannter als Hagel

Einen weiteren Grund zur Sorge sieht das Lager um Hagel zudem in Strobls neuem Selbstbewusstsein. Er glaube an seine Popularität in der Bevölkerung. Der Grund: Im BaWü-Check vom August, der repräsentativen Allensbach-Umfrage im Auftrag der Regionalzeitungen, sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt worden, wen sie sich als Kretschmann-Nachfolger wünschten. Ein knappes Viertel der Befragten nannte Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne), gefolgt von Thomas Strobl mit neun Prozent. Für Hagel hatten sich drei Prozent ausgesprochen. Strobl erkenne darin ein Mandat ‐ eine neue Hoffnung, doch noch einmal die Chance auf die Spitzenkandidatur zu haben.

Entscheidung soll bald fallen

Die Analyse der Hagel-Fans geht anders: Landespolitiker leiden chronisch daran , in der Bevölkerung unbekannt zu sein. Özdemir sei wegen seines Amts im Bund bekannt, Strobl wegen der jüngsten Krisen rund um die Polizeiaffäre. Die Befragten hätten diese Namen genannt, weil sie ihnen bekannt vorkamen ‐ nicht aus Unterstützung.

Längst wirken Hagels Unterstützer auf ihn ein, der Ära Strobl beim Parteitag im November ein Ende zu setzen ‐ ob mit oder ohne Kampfabstimmung. Öffentlichen Streit will Hagel aber tunlichst vermeiden ‐ vielleicht aus Loyalitätsgründen seinem ehemaligen Förderer gegenüber, ganz sicher aber um dem Image der aktuell geschlossen auftretenden CDU nicht zu schaden. Niemand mag eine Partei, die mit sich selbst im Clinch liegt. Unter vier Augen, so heißt es in Stuttgart, sollen „der Manu“ und Ziehvater Strobl sich einigen. Absegnen könnte das Ganze dann der CDU-Landesvorstand. Der tagt am Montag in Stuttgart. Während das Hagel-Lager auf rasche Beschlüsse hofft, heißt es aus dem Umfeld von Strobl, es sei noch viel Zeit bis zum Landesparteitag im November. Der Entscheider heißt Thomas Strobl ‐ vielleicht zum letzten Mal.