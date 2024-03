Steckdose soll Wohnungsbrand verursacht haben

Bei einem Brand in einer Wohnung in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ist ein Schaden von rund 100.000 Euro Schaden entstanden - Brandursache war mutmaßlich eine defekte Steckdose. Ein Mensch sei am Mittwochabend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte das Feuer von der Steckdose auf ein Sofa übergegriffen. Die genauen Umstände müssen noch geklärt werden.