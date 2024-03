Fußball

Startelf-Einsatz von Heidenheims Beste „kein Risiko“

Heidenheim / Lesedauer: 1 min

Trainer Frank Schmidt (l) von Heidenheim gibt Jan-Niklas Beste Anweisungen. (Foto: Andreas Gora/dpa )

Der Top-Scorer steht wieder zur Verfügung, ein Duo dagegen nicht. Heidenheim gastiert in Augsburg und peilt den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Bundesliga an.