Landgericht Stuttgart

Starker Andrang bei Mordprozess zu Schüssen in Mercedes-Werk

Sindelfingen / Lesedauer: 1 min

Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen an einem Werk von Mercedes-Benz. (Foto: Julian Rettig/dpa )

Sechs Monate nach den tödlichen Schüssen auf zwei Menschen im Mercedes-Werk in Sindelfingen bei Stuttgart hat am Donnerstag der Mordprozess gegen den mutmaßlichen Schützen unter großem Andrang und hohen Sicherheitsvorkehrungen begonnen. Der damals 53 Jahre alte Angeklagte soll im vergangenen Mai während der Frühschicht in einer Produktionshalle zwei türkische Landsleute erschossen haben.

Veröffentlicht: 09.11.2023, 03:01 Von: Deutsche Presse-Agentur