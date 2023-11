Ein Sturmtief zieht dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge von Irland über die Nordsee bis nach Dänemark und sorgt in weiten Teilen Deutschlands für unbeständiges Wetter. So auch in der Region.

Sowohl im bayerischen, als auch im württembergischen Allgäu gibt es ergiebigen Dauerregen. Der DWD warnt vor Unwettern der Stufe drei in den Regionen rund um Wangen im Allgäu und den Landkreis Lindau. Auch der Südschwarzwald und das Alpenvorland sind betroffen.

Allgäu, Sigmaringen, Tuttlingen und Lindau im Fokus

Das Allgäu wird voraussichtlich bis Mittwochmittag von erheblichen Niederschlagsmengen zwischen 60 und 100 l/qm betroffen sein, in Staulagen im Voralpenraum werden sogar Niederschlagsmengen um 120 k/qm erwartet.

Seien Sie vorsichtig in der Nähe von Bäumen und beim Durchqueren von Wäldern. Wetterwarte Süd

Während man aufgrund der Windböen besonders in der Nähe von Bäumen und in Wälder vorsichtig sein muss, führt die hohe Niederschlagsmenge dazu, dass in einigen Flüssen in der Region der Wasserstand deutlich ansteigt. Hierzu liegen Warnungen der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg vor.

Nach dem ICON erwartet uns im Süden eine sehr nasse Woche mit teils enormen Niederschlagsmengen! Entlang der Alpen und rund um den Schwarzwald sind 100 bis 150 l/qm zu erwarten. Punktuell könnten es in den Staulagen im Allgäu über 200 l/qm werden! /CG https://t.co/hWvn025HcI — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) November 12, 2023

Das ist voraussichtlich im südlichen Schwarzwald, der Oberen Donau, den Landkreisen Tuttlingen und Sigmaringen, dem Allgäu sowie im Hoch- und Oberrhein der Fall. Überschreitungen der Hochwassermeldewerte sollen möglich sein. In Bayern gilt das in der Region für den Landkreis Lindau.

Wetterprognose für den Rest der Woche

Ab Mittwoch gehen die starken Niederschläge eher in Schauer über und es kann zeit- und gebietsweise Aufhellungen geben, wie die Wetterwarte Süd berichtet. Immerhin soll es zum Wochenende hin wieder etwas wärmer werden. Dafür wird der Wind am Freitag voraussichtlich wieder stärker.