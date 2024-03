Stahlrahmen erschlägt Arbeiter

Ein schwerer Stahlrahmen hat einen Arbeiter in einer Firma in Nattheim (Kreis Heidenheim) erschlagen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bearbeitete der 57 Jahre alte Mann den Rahmen am Mittwochvormittag wohl mit einem Sandstrahler, als das rund 250 Kilogramm schwere Stück umfiel. Es begrub den Mann unter sich, er starb demnach noch vor Ort. Warum der Metallrahmen umkippte, ist unklar, die Polizei ermittelt.