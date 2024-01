Städte fordern mehr Spielraum für die Verkehrswende

Ist doch ganz gut geworden, findet Tim von Winning. Zufrieden blickt der Baubürgermeister von Ulm über den Platz vor dem Hauptbahnhof. Nach langen Baustellen-Jahren wurden hier vor wenigen Monaten die letzten Absperrungen entfernt. Menschen queren die Straße zwischen Straßenbahnhaltestelle und Bahnhofsportal, Autos rollen mit Tempo 30 vorbei. „Ich finde es cool, wie hier alle quer über die Straße laufen“, sagt der Mann, der in Ulm für die Planung von Straßen, Ampeln und Zebrastreifen zuständig ist. „Unser Wunsch war es, einen Ort zu schaffen, der wirkt wie ein städtischer Platz, nicht wie eine Durchgangsstraße.“

Das war ein harter Kampf, viele Nachweise und ausführliche Begründungen waren nötig, um den Verkehr so zu organisieren, wie er nun vor dem Ulmer Hauptbahnhof fließt. Denn wenn es um den Straßenverkehr geht, dürfen die Städte und Gemeinden in Deutschland viele Entscheidungen nicht selbstständig treffen.

Gesetz überraschend gescheitert

Ein neues Straßenverkehrsgesetz, das die Ampel-Parteien im Bundestag verabschiedet haben, hätte den Rathäusern mehr Macht darüber gegeben, was auf den eigenen Straßen passiert - bei der Einrichtung von Busspuren, Radwegen oder bei der Ausweisung von Straßenabschnitten für Tempo 30. Doch im November ist das Gesetz völlig überraschend im Bundesrat gescheitert, sehr zur Enttäuschung von Praktikern aus der Kommunalpolitik. „Wenn nicht einmal so etwas durchkommt, dann habe ich Bedenken, ob es insgesamt klappt mit der Verkehrswende. Das ist sehr ernüchternd“, klagt Baubürgermeister von Winning.

Er ist nicht der einzige: Der Baden-Württembergische Städtetag bedauerte das Scheitern der Pläne im Bundesrat. Die von Ulm mitgegründete Initiative Lebenswerte Städte und Gemeinden, die bundesweit für mehr Tempo 30 kämpft, und der inzwischen auch Städte wie Friedrichshafen, Konstanz, Tettnang, Ravensburg, Weingarten, Wangen, Lindenberg/Allgäu und Balingen angehören, äußerte Unverständnis.

Fokus auf Klima und Gesundheit

Das alte Gesetz gilt Praktikern aus den Kommunen als nicht mehr zeitgemäß. Es stellt, so der Gesetzestext, die „Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“ über alles und meint nach Ansicht vieler Fachleute vor allem den individuellen Autoverkehr damit. Die Neufassung des Gesetzes hätte daneben auch Belange des Umwelt- und Klimaschutzes, des Gesundheitsschutzes sowie der städtebaulichen Entwicklung einbezogen. Eine Kommune hätte dann zum Beispiel einen Zebrastreifen einrichten dürfen, ohne erst nachweisen zu müssen, dass er zwingend erforderlich ist, etwa weil dort ein Unfallschwerpunkt ist.

Baubürgermeister Tim von Winning fordert grundsätzlich mehr Spielraum für Kommunen, den Verkehr nach eigenen Vorstellungen gestalten zu können. (Foto: Ulrich Mendelin )

Mit den Anforderungen, die die Kommunen in ihrer Handlungsfreiheit einengen, hat auch Ulms Baubürgermeister schon Erfahrungen gemacht. Während ihm die Verkehrsführung vor dem Hauptbahnhof jetzt als positives Beispiel dient, gilt das Gegenteil für die Lehrer-Tal-Straße, die den nördlich gelegenen Stadtteil Lehr mit der Innenstadt verbindet. Dort galt lange Tempo 40, bis verkehrsgeplagte Anwohner drängten, ein Tempo-30-Schild aufzuhängen. Die Stadt Ulm ließ sich darauf ein und begründete dies mit der Verkehrssicherheit, sie verwies unter anderem auf einen nahe gelegenen Kindergarten.

In solchen Bürgergesprächen werden wir von Anwohnern immer wieder konfrontiert mit der Frage: ,Muss erst ein Kind sterben, bevor gehandelt wird?’ Tim von Winning

Doch das Regierungspräsidium Tübingen als Aufsichtsbehörde stellte fest, dass Unfälle, die sich dort ereignet hatten, nicht durch überhöhte Geschwindigkeit verursacht worden waren. Sie durften deswegen nicht als Begründung für Tempo 30 dienen. „In solchen Bürgergesprächen werden wir von Anwohnern immer wieder konfrontiert mit der Frage: ,Muss erst ein Kind sterben, bevor gehandelt wird?’“, berichtet Baubürgermeister von Winning. „Auch wenn es zynisch ist, hier müsste man diese Frage beantworten mit ,Ja‘.“ So jedenfalls will es das Gesetz - Stichwort „Leichtigkeit des Verkehrs“.

Status quo leichter ändern

Für die Anwohner der Lehrer-Tal-Straße war die Sache damit noch nicht beendet, denn die Aufsichtsbehörde stellte auch gleich noch fest, dass das vorher dort geltende Tempo-40-Gebot ebenfalls rechtswidrig war. Deswegen gilt seit einigen Jahren wieder Tempo 50, die Anwohner haben nun schnellere statt langsamere Autos vor der Tür.

Lückenschlüsse im Radverkehrsnetz sind manchmal schwierig zu erreichen, wenn ihr Bau nur mit der Sicherheit des Verkehrs begründet werden kann. Philine Gaffron

Die vorerst gescheiterte Gesetzesänderung hätte es den Kommunen vor allem leichter gemacht, Änderungen am Status quo zu begründen. Von einer „positiven Drehung“ bei der Begründungspflicht spricht Philine Gaffron, Projektleiterin Stadtverkehr bei der progressiv ausgerichteten Denkfabrik Agora Verkehrswende. „Lückenschlüsse im Radverkehrsnetz sind manchmal schwierig zu erreichen, wenn ihr Bau nur mit der Sicherheit des Verkehrs begründet werden kann“, sagt sie. Würde der Klimaschutz als Ziel ins Straßenverkehrsgesetz aufgenommen werden, erleichtere es die Begründung, warum Platz für Radler geschaffen werden muss.

„Irrsinniger Aufwand“

Kommunen hätten dann in vielen Fällen nicht nur mehr Spielraum, sondern auch weniger Bürokratie, wie Baubürgermeister von Winning betont. Die Einrichtung einer Geschwindigkeitsbegrenzung sei immer noch ein „irrsinniger Aufwand“. Er fragt sich: „Wieso muss sich die Bundesregierung überhaupt darüber Gedanken machen, wie schnell man auf einer Straße in Ulm fahren darf?“

Die Konferenz der Landesverkehrsminister sah das offenbar auch so. Jedenfalls hatten die Fachminister aus den Bundesländern keine grundlegenden Bedenken, als die Konferenz über die anstehende Straßenverkehrsreform beriet. Deswegen kam das Scheitern im Bundesrat so überraschend. Vor allem Länder mit Regierungsbeteiligung der Union einschließlich Baden-Württembergs, aber auch das rot-grün regierte Hamburg verweigerten die Zustimmung. Begründung: Angst um die Verkehrssicherheit.

Herrmann vermisst klare Kriterien

So vermisst Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) genau definierte Bewertungskriterien dafür, was nun unter Umwelt- und Klimaschutz zu verstehen sei. „Auch fehlt es dem Gesetzesentwurf des Bundes an tragfähigen Anhaltspunkten und Kriterien, wie der Zielkonflikt zwischen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der einen Seite und des Klima- und Umweltschutzes auf der anderen Seite in der Praxis aufzulösen ist“, bemängelt Herrmann auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Er fordert vom Bund, ein Regelwerk zu erarbeiten, „welches in der Praxis rechtssicher genutzt werden kann“. Nach Ansicht von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) müssten sich hingegen erst einmal die Länder einig werden, was sie wollen.

Auch fehlt es dem Gesetzesentwurf des Bundes an tragfähigen Anhaltspunkten und Kriterien, wie der Zielkonflikt zwischen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der einen Seite und des Klima- und Umweltschutzes auf der anderen Seite in der Praxis aufzulösen ist. Joachim Herrmann

Im Ergebnis passiert deswegen erst einmal gar nichts. Man ist sich noch nicht einmal einig, ob die Anrufung des Vermittlungsausschusses zwischen Bundestag und Bundesrat sinnvoll ist. Der Städtetag drängt darauf. Die Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen beklagt ein „Stoppschild für mehr Spielräume bei der Gestaltung der Verkehrswende“, die Initiative Lebenswerte Städte und Gemeinden fordert, „dass Bund und Länder einem modernen Straßenverkehrsrecht nicht weiter im Wege stehen“.

In Österreich ist man pragmatischer

Das würde auch Eric Ballerstedt, Bürgermeister in Lindenberg/Allgäu (Landkreis Lindau), unterschreiben. Er sagt: „Der Wunsch der Stadt Lindenberg wäre, wir schrauben an das Ortsschild einfach noch ein Tempo-30-Schild dran.“ Ballerstedt ist Mitglied der CSU, seine Partei hat dazu beigetragen, das Gesetz zu versenken, das diesen Wunsch leichter ermöglicht hätte. Die Begründung seines Parteifreunds Joachim Herrmann will er nicht bewerten. Aber er betont: „Es wäre manchmal gut, wenn man mehr auf die Praktiker vor Ort hören würde.“

Es wäre manchmal gut, wenn man mehr auf die Praktiker vor Ort hören würde. Eric Ballerstedt

Die Nachbarn in Österreich, ergänzt der Allgäuer Bürgermeister, würden viel pragmatischer mit der Sache umgehen. „Da haben Sie ein Schild, auf dem steht ,Tempo 40 außer auf Vorrangstraßen‘, und damit ist die Sache erledigt.“ Noch weiter geht die Stadt Bregenz: Dort hat der Stadtrat im Dezember die ganze Kommune mit Ausnahme der Landesstraßen zur Tempo-30-Zone erklärt.

Sorgen „nicht nachvollziehbar“

Die Sorge, die Verkehrssicherheit leiden könnte, wenn auch der Klimaschutz als Ziel im Straßenverkehrsgesetz genannt würde, nennt Philine Gaffron von Agora Verkehrswende „fachlich nicht nachvollziehbar“: „Sicherheit hat immer Vorrang“, sagt sie. „Das sollte aber für alle Menschen im Verkehr gelten.“ Es sei sogar diskutiert worden, die „Vision Zero“, also die vom Bund ausgegebene Zielsetzung von null Toten und Schwerverletzten im Straßenverkehr, in das Gesetz zu schreiben. Das ist dann aber, wie viele Einzelregelungen etwa zur Bewirtschaftung von Parkplätzen, schon vorab aus dem Entwurf gestrichen wurden. Im Bundesrat stand nur ein abgespeckter Kompromiss zur Debatte - und auch der scheiterte.

Empfohlene Artikel Laupheim Auch Laupheim ist vom Bahnstreik betroffen q Laupheim

Auch Tim von Winning hätte gerne mehr Spielraum, um allen Verkehrsteilnehmern gerecht zu werden. „Hier sind vor der Umgestaltung 20.000 Autos am Tag lang gefahren“, sagt er und deutet auf die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Straße vor dem Bahnhof. „Es gehen aber auch 40.000 Menschen beim Bahnhof raus und rein - und zwar in Ost-West-Richtung, also vom Bahnhof zur Straßenbahnhaltestelle und in die Innenstadt.

Auch die B 10 wäre nicht tabu

Nicht einmal Ulms wichtigste Verkehrsachse ist für den Baubürgermeister tabu. Selbst bei der B10, die Autofahrer aus ganz Oberschwaben nutzen, um zur Autobahn Richtung Stuttgart zu gelungen, könnte er sich vorstellen, dass der Gemeinderat Tempo 30 beschließt - wenn dieser das dürfte. Dass damit die Ulmer Bürger eine Entscheidung treffen könnten, die vor allem Auswärtige einschränkt, ficht ihn nicht an: „Man muss zumindest drüber diskutieren dürfen.“

Mehr Freiheit für Kommunen beim Straßenverkehr ... kommentiert Redakteur Ulrich Mendelin. Kommentar hier lesen

Und dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf einer Straße so schnell wechseln könnte wie die Mehrheit im Gemeinderat, stört ihn auch nicht. „Viel schlimmer ist es“, findet von Winning, „wenn man sich vor Ort für Dinge erklären muss, die man nicht ändern kann“. Damit man im Zweifel wenigstens für eigene Entscheidungen kritisiert wird, soll das wohl heißen - und nicht für das, was andere festgelegt haben.