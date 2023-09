Freizeit

Staatsförster schaffen für Mountainbiker mehr Platz

Freiburg / Lesedauer: 1 min

Zwei Mountainbiker fahren einen Singletrail hinunter. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa )

Der landeseigene Forstbetrieb ForstBW will mehr Platz für Mountainbiker schaffen und damit Konflikte mit anderen Waldnutzern entschärfen. Es gehe dabei um besonders ausgewiesene Strecken, die auch erfahrenen Mountainbikern Spaß bieten, sagte der Vorstand von ForstBW, Felix Reining, am Donnerstag in Freiburg.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 14:20 Von: Deutsche Presse-Agentur