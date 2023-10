„Querdenken“-Initiator

Staatsanwaltschaft will Hauptverfahren gegen Ballweg

Stuttgart

Michael Ballweg hält auf einer Bühne vor der JVA Stuttgart-Stammheim eine Rede. (Foto: Julian Rettig/dpa )

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft will rechtlich gegen den Beschluss des örtlichen Landgerichts vorgehen, das Hauptverfahren gegen „Querdenken“-Initiator Michael Ballweg wegen versuchten Betruges und Geldwäsche nicht zu eröffnen. Man werde sofortige Beschwerde beim Oberlandesgericht einlegen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstagabend in Stuttgart mitteilte.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 21:49 Von: Deutsche Presse-Agentur