Staatsanwältin: Mutmaßlicher Todesschütze bisher unauffällig

Der mutmaßliche Todesschütze von Offenburg ist Ermittlungen nach bisher unauffällig gewesen. Der Jugendliche sei durch Aggressionsdelikte nie auffällig geworden, sagte die Leiterin der Staatsanwaltschaft Offenburg, Iris Janke, bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Die tödliche Attacke auf einen Mitschüler vom vergangenen Donnerstag zeigt laut der Staatsanwältin aber, dass ein erhebliches Aggressionspotenzial vorliegt. „Sowohl gegen andere als auch gegen sich selbst.“ Der 15-Jährige sei gezielt in den Klassenraum gegangen und habe dort in Anwesenheit seiner Mitschüler mehrere Schüsse auf den Hinterkopf eines Schülers abgegeben.

Der tatverdächtige Deutsche sitzt wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft.