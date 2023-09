Bundesliga

Sprunggelenkprobleme: Freiburgs Atubolu nicht zur U21

Freiburg / Lesedauer: 1 min

Freiburgs Torwart Noah Atubolu in Aktion. (Foto: Tom Weller/dpa )

Torhüter Noah Atubolu vom SC Freiburg hat die Reise zur deutschen U21–Nationalmannschaft wegen einer Blessur am Sprunggelenk abgesagt. Der 21–Jährige habe Probleme am Innenband, erklärte ein Sprecher des Fußball–Bundesligisten auf Nachfrage der Deutschen Presse–Agentur am Montag.

Veröffentlicht: 04.09.2023, 12:19 Von: Deutsche Presse-Agentur