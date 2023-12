Feuerwehr

Spraydose explodiert in Haus: Jugendliche verletzt

Stuttgart

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Durch die Explosion einer Spraydose in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt ist eine jugendliche Bewohnerin verletzt worden. Die Explosion ereignete sich am Donnerstag mitten in der Nacht in einer Wohnung im dritten Obergeschoss des Hauses.

14.12.2023