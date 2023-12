Landkreis Ludwigsburg

Sportwagen verunglückt auf A81: zwei Verletzte

Pleidelsheim / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild )

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der A81 nahe Pleidelsheim (Landkreis Ludwigsburg) verletzt worden. Der 32-jährige Fahrer eines Sportwagens war am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in mehrere Leitplanken gekracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 29.12.2023, 05:05 Von: Deutsche Presse-Agentur