Sportler des Jahres werden in Baden-Baden ausgezeichnet

Zum 77. Mal werden am Sonntag (22.15 Uhr/ZDF) in Baden-Baden die „Sportler des Jahres“ ausgezeichnet. Im Kurhaus werden die Nachfolger des Leichtathletik-Duos Niklas Kaul und Gina Lückenkemper sowie von Eintracht Frankfurt gesucht. Als Mannschaft des Jahres sind die Basketballer nach dem vollkommen überraschenden WM-Titel von Manila der ganz klare Favorit. Bei den Frauen und Männern dürften die Wahlen relativ offen sein. In einem Jahr ohne Olympische Spiele dürften maßgeblich die Leistungen und Errungenschaften bei Weltmeisterschaften über die Auszeichnungen entscheiden.