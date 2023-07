Sponsorensuche beim VfB: Wehrle sieht Club im Zeitplan

VfB Stuttgarts Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle sieht den schwäbischen Fußball–Bundesligisten bei der Suche nach einem Hauptsponsor für das neue Trikot im Zeitplan. „Wir hatten vergangene Woche und auch in dieser Woche schon Gespräche und werden noch ein abschließendes Gespräch führen. Wir wollen unsere Partner für die Brust und den Ärmel spätestens bis zum ersten Pflichtspiel verkünden“, sagte er am Mittwoch. Die Stuttgarter starten am 12. August mit einem Duell in der ersten Runde des DFB–Pokals mit der TSG Balingen in die neue Spielzeit.

Bei den Verhandlungen gehe es „um das Monetäre, aber auch noch um die Vertragslaufzeit — alles muss stimmen und es gibt verschiedene Parameter, die wir berücksichtigen“, sagte Wehrle. „Wir haben unsere Vorstellungen, um am Ende die beste Lösung zu finden für den VfB. Es muss eine Partnerschaft sein, die für uns und den Partner passt. Dann ist nicht der allerletzte Euro entscheidend.“

Das sogenannte „Weltmarken–Bündnis“, an dem die Automobil–Hersteller Mercedes–Benz und Porsche sowie die Porsche–Tochter–Firma MHP beteiligt sind, hinterlässt nach Wehrles Ansicht Eindruck bei potenziellen Partnern. „Zwei Unternehmen haben das Bündnis als Auslöser gesehen, um mit uns ins Gespräch zu kommen“, sagte der 48–Jährige.