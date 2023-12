Spielmacher Gray wechselt zu Heidelberger Basketballern

Joshia Gray schließt sich dem Basketball-Bundesligisten MLP Academics Heidelberg an. Der 30 Jahre alte US-Amerikaner erhielt einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison, wie der Club am Montag mitteilte. „Wir sind sehr froh, Josh als unseren neuen Point Guard zu haben. Er bringt viel Erfahrung mit und soll unser Team anführen“, sagte der Sportliche Leiter Alex Vogel über den Nachfolger von Mike McGuirl, der die Heidelberger in Richtung Hapoel Haifa verließ. „Wir glauben, dass er mit seiner Spielart sehr gut in unser System passt und uns einen Push geben wird.“ Sein Debüt soll Gray am 16. Dezember im Auswärtsspiel bei Spitzenreiter Niners Chemnitz feiern.