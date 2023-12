Spezialkräfte der Polizei wegen Mann mit Machete im Einsatz

Spezialkräfte der Polizei sind an Heiligabend wegen einer möglichen Bedrohung durch einen Mann mit Machete nach Unterensingen (Kreis Esslingen) gefahren. Bevor sie den 58 Jahre alten Mann in dessen Wohnung fassen konnten, kletterte dieser über ein Balkongeländer im ersten Obergeschoss des Gebäudes und ließ sich nach unten fallen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort nahmen ihn Einsatzkräfte in Gewahrsam. Der Mann leistete den Angaben zufolge keinen Widerstand. Bei dem Sprung zog er sich Verletzungen zu. Er wurde in eine Klinik gebracht. Eine Machete wurde sichergestellt.

Vor dem Einsatz der Spezialkräfte hatte der 58 Jahre alte Mann demnach ein geparktes Auto beschädigt und sich danach in sein Wohnhaus zurückgezogen. Sämtliche Versuche, ihn dazu zu bewegen, aus seiner Wohnung zu kommen, scheiterten. Stattdessen verschanzte er sich dort unter fortwährenden Drohungen gegen die Einsatzkräfte. Der Mann habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Gegen den 58-Jährigen wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und Bedrohung ermittelt.