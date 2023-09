SPD und Grüne fordern Steuersenkung für Hafermilch - Anpassung an Kuhmilch

Kaffee zum Mitnehmen mit Milch vier Euro, plus 50 Cent mit Hafermilch. Diese Aufschrift ist in vielen Bäckereien und in Cafés zu finden.

Das liegt auch daran, dass Milchalternativen höher besteuert werden als Kuhmilch, sagt Ole Lückstädt vom Café Animo in Ulm. „Die zwölf Prozent mehr Steuern gegenüber Kuhmilch und dazu noch der allgemein höhere Preis für hochwertige Hafermilch lassen für uns keine andere Kalkulation zu, als mehr Geld zu verlangen.“

Die Debatte über die Besteuerung von Milchalternativen kommt nun auch auf Bundesebene in Schwung. Bundestagspolitiker haben den Vorstoß gemacht, die Mehrwertsteuer für Milchalternativen zu senken. Wie Lebensmittel aktuell besteuert werden und was geplant ist.

Welche Mehrwertsteuersätze gibt es in Deutschland?

Der Regelsteuersatz von 19 Prozent gilt grundsätzlich für jeden steuerpflichtigen Umsatz. Allerdings gibt es noch den ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent. Mit dem verringerten Steuersatz sollen soziale, gesundheits-, kultur-, umwelt-, und wirtschaftspolitische Zwecke gefördert werden, erklärt das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg.

Wie ist der Mehrwertsteuersatz bei Lebensmitteln geregelt?

Auch bei Lebensmittel zählt ein verminderter Steuersatz. So sind Nahrungsmittel des täglichen Bedarfs mit nur sieben Prozent besteuert. Darunter fallen unter anderem Obst, Gemüse, Mehl, Zucker, Milch und Milchprodukte sowie Kaffee. Aber auch Wachteleier und Krabben sind auf der Liste für die sieben Prozent Besteuerung zu finden. Wie diese Liste ursprünglich entstanden ist, hat das Bundesfinanzministerium nicht beantwortet.

Mit 19 Prozent werden Luxusgüter, Getränke sowie verarbeitete Produkte besteuert. Unter letztgenannte fallen Milchalternativen, so die Verbraucherzentrale. Das Bundesfinanzministerium zählt Milchalternativen wie Hafermilch zu den Getränken, die prinzipiell mit 19 Prozent besteuert sind. „Ihre Verwendung als Milchalternative rechtfertigt keine andere Besteuerung als zum Beispiel Säfte“, teilt eine Sprecherin mit. Bei Getränken sind Leitungswasser und Kuhmilch die einzigen Ausnahmen.

Was ist die Kritik an der aktuellen Regelung?

Das Umweltbundesamt hat im vergangenen Jahr schon den Wildwuchs an Einzelregelungen bei der Mehrwertsteuer kritisiert. Ökologische Belange würden bei der Einteilung der Mehrwertsteuersätze nicht berücksichtigt, soziale Belange nur zum Teil. So sei die ermäßigte Mehrwertsteuer auf tierische Produkte eine Subvention, die umweltschädliche Produkte begünstigt. Sie fordern weiterhin eine Mehrwertsteuerbefreiung auf sämtliche pflanzliche Lebensmittel.

Milchersatzprodukte sind für viele Menschen ein Grundnahrungsmittel und zudem eine Alternative zu tierischen Produkten. Martina Braun, Sprecherin der Grünen-Fraktion für Milch- und Grünlandwirtschaft

Auch auf bundespolitischer Ebene gibt es Kritik an der aktuellen Regelung. Politiker von SPD und Grüne haben eine Mehrwertsteuersenkung für Anfang 2024 ins Spiel gebracht. Das Steuergesetz müsse sich den ändernden Ernährungsgewohnheiten anpassen. Allerdings müsse auch der finanzielle Rahmen für die Maßnahmen gegeben sein.

Die Grünen-Bundestagsfraktion wolle schon immer Obst und Hülsenfrüchte attraktiver für alle Menschen machen. „So sollten auch pflanzliche Drinks mehr unterstützt werden“, sagt Renate Künast, Sprecherin für Ernährung und Landwirtschaft. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage könne aber nicht abgesehen werden, wie es weitergehe.

Für die SPD-Bundestagsfraktion sollte der ermäßigte Steuersatz nur für lebensnotwendige Güter des täglichen Bedarfs gelten. Dazu zählen auch Grundnahrungsmittel. Eine Änderung solle allerdings erst nach einer Debatte erfolgen, welche Lebensmittel wirklich lebensotwendig sind.

Wie ist die Position der Politik im Land?

Die CDU-Landtagsfraktion hält eine regelmäßige Überprüfung der Palette für die Besteuerung für Grundnahrungsmittel für angepasst. Durch den gesellschaftlichen Wandel würde sich das Konsumverhalten der Bürger ändern, sagt der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Tobias Wald.

Martina Braun, Sprecherin der Grünen-Fraktion für Milch- und Grünlandwirtschaft, hält eine Angleichung des Steuersatzes für Milchalternativen für überfällig. „Milchersatzprodukte sind für viele Menschen ein Grundnahrungsmittel und zudem eine Alternative zu tierischen Produkten.“ Prinzipiell sollten alle Lebensmittel dem ermäßigten Steuersatz unterliegen, sagt sie.

Für eine grundsätzliche Umsatzsteuererleichterung bei Lebensmitteln setze sich die AfD ein, so der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion Ruben Rupp. Es bedürfe allerdings einer größeren Reform im Umsatzsteuerbereich, als nur weitere Ausnahmen zu genehmigen, da das Umsatzsteuerrecht so noch unübersichtlicher würde.

Der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Stephen Brauer, verweist darauf, dass der aktuelle Katalog der verminderten Steuersätze recht willkürlich erscheint, die Zuständigkeit der Gesetzgebung aber im Bereich des Bundes liege.

Sind Änderungen an der aktuellen Gesetzeslage geplant?

Das Bundesfinanzministerium hat auf eine Anfrage mitgeteilt, dass aktuell keine Änderungen bei der Mehrwertsteuer in diesem Bereich geplant sind. Auch die Fraktionen der Ampel-Regierung verweisen auf die aktuelle Haushaltslage, die weitere Steuererleichterungen nicht zulässt.