Ohne den Ausbau der Energienetze ist der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg gefährdet. Das jedenfalls fürchtet die SPD. Bei ihrer Klausur hat die Landtagsfraktion deshalb am Mittwoch in Heidelberg ein Papier mit acht Forderungen für eine bessere Infrastruktur beschlossen, das schwaebische.de vorliegt.

Denn, so SPD-Chef Andreas Stoch: „Jeder muss verstehen, dass die Zukunft unseres Industriestandorts Baden-Württemberg vom Ausbau leistungsfähiger Energienetze abhängig ist.“

Bis zu 70 Milliarden für Stromnetz nötig

Um das 220.000 Kilometer lange Stromnetz im Land bis 2045 fit zu machen, sind laut einer Studie im Auftrag der Landesregierung mindestens 25, eher 50 oder sogar 70 Milliarden Euro nötig.

Der Ausbau der Strom-Autobahnen von Norddeutschland, wo große Windparks stehen, in den Süden verzögert sich um Jahre bis 2028. Eine Untersuchung des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) zeigte im November, dass die Nachfrage nach Wasserstoff massiver steigt als 2021 erwartet. Die Industrie, gerade auf der Ostalb, meldet hohen Bedarf.

Stromnetze entscheidend für Klimaziele

„Es reicht nicht, dass die grün-schwarze Landesregierung von der Seitenlinie aufs Spielfeld schaut“, betont SPD-Chef Stoch. „Es ist auch eine öffentliche Aufgabe, gemeinsam mit den Netzbetreibern und Stromversorgern die Netzengpässe im Land zu beseitigen.“

Auch die Höchstspannungsleitungen von der Küste in den Süden sollen dank Planungsbeschleunigung schneller gebaut werden, fordert seine Fraktion.

Klimaneutralität wird Baden-Württemberg in der Tat nicht ohne die Abscheidung von CO2 erreichen. Maike Schmidt

Bei diesen beiden Punkten sei die Landesregierung schon aktiv, entgegnet Maike Schmidt, Leiterin des Fachgebiets Systemanalyse beim ZSW. So hat sich die Landesregierung etwa im September mit den Netzbetreibern getroffen, um über einen schnelleren Ausbau zu sprechen.

Schmidt ist zudem Vorsitzende des Klima-Sachverständigenrats des Landes. Auch dieser hatte zuletzt betont: Um die Klimaziele zu erreichen, sei die Frage der Netze zentral. Diese müssten unbedingt ausgebaut und aufeinander abgestimmt werden. Per Gesetz hat sich das Land verordnet, bis 2040 klimaneutral zu sein - fünf Jahre früher als dies der Bund für Deutschland vorgibt.

Gasleitungen vielfach für Wasserstoff geeignet

Manchen Ausführungen im SPD-Positionspapier fehle es an Präzision, kommentiert Schmidt. Anderen Einschätzungen stimme sie nicht zu - etwa der, dass Wasserstoff im bestehenden Gasnetz nur als Beimischung zu Erdgas transportiert werden kann. Das sei „schlicht falsch“.

Eine Untersuchung habe ergeben, dass 60 Prozent des bestehenden Gasnetzes für das angedachte Wasserstoff-Kernnetz genutzt werden kann. Das betont auch eine Sprecherin des Transportnetzbetreibers terranets bw, eine 100-Prozent-Tochter des Energiekonzerns EnBW, der zum Teil dem Land gehört. „Tatsächlich sind Gasleitungen grundsätzlich gut geeignet für den Transport von Wasserstoff“, sagt sie.

Auch die Wärmenetze fehlen im SPD-Papier, so Schmidt. „Diese sind aber gerade für das Erreichen der Klimaschutzziele im Land von essenzieller Bedeutung.“ Eigentlich sollten große Städte bis Ende 2023 kommunale Wärmepläne vorlegen. 40 Prozent reichten diese im ersten Quartal 2024 nach, sagte Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.

Insgesamt lobt Schmidt das Papier der Oppositionsfraktion aber. Es adressiere viele wichtige Themen, um die Energiewende im Land voranzutreiben.

SPD: Wasserstoff soll auch selbst erzeugen werden

Die Landesregierung soll nach dem Willen der SPD etwa sicherstellen, dass „grüner Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen überall im Land zur Verfügung steht“. Dieser müsse dank Förderung auch im Land erzeugt werden. Das sei wichtig, um den Industriestandort Baden-Württemberg zu erhalten, sagt auch Schmidt.

Für den Aufbau eines Wasserstoffnetzes schwebt der SPD vor, terranets bw als Betreiber der Gastransportnetze zur Infrastrukturgesellschaft des Landes auszubauen und ihr weitere Aufgaben zu übertragen. Hierzu hält sich das Unternehmen bedeckt.

„Wir stimmen zu, dass Baden-Württemberg als starker Wirtschaftsstandort eine leistungsfähige Gasinfrastruktur für den Import von Wasserstoff benötigt“, erklärt eine Sprecherin von terranets bw. Dafür sei man mit der Landesregierung in enger Abstimmung und mit der EnBW als Gesellschafterin gut aufgestellt.

Gegen drohende Finanzierungslücken

Auch zur Finanzierung der Energiewende haben die Sozialdemokraten Ideen. Das Land soll sich etwa beim Bund für eine Reform der Netzentgeltverordnung einsetzen. Ausbauvorhaben sollen so besser finanziert werden können und Netzbetreiber leichter an Kredite kommen. Es brauche Darlehen der L-Bank und Landesbürgschaften.

Nur so könne sichergestellt werden, dass neue Anlagen auch ans Stromnetz angeschlossen werden können. Vor drohenden Finanzierungslücken hatte im Dezember der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft gemeinsam mit dem Verband kommunaler Unternehmen gewarnt.

Und noch ein Netz muss aus Sicht der SPD mitgedacht werden: Pipelines für CO2. Diese sollen jenen Anteil des Treibhausgases transportieren, die nicht vermieden werden können, in Norddeutschland könnten sie in Gaskavernen oder unter der Nordsee eingelagert werden. Carbon Capture and Storage (CCS) heißt diese Methode.

„Klimaneutralität wird Baden-Württemberg in der Tat nicht ohne die Abscheidung von CO2 erreichen“, bestätigt Maike Schmidt - wegen der Zementindustrie, auch wegen Müllverbrennungsanlagen. Wichtig sei, dass CCS nur für unvermeidbare CO2-Quellen zugelassen wird.

Dieses soll im besten Fall nicht nach Norddeutschland transportiert, sondern genutzt werden - etwa zur Produktion von Methanol als wichtige Basischemikalie. Diese Methode namens Carbon Capture and Use (CCU) bedürfe noch intensiverer Forschung.