SPD–Fraktionschef: „Ich habe das Selbstbewusstsein, auf Sieg zu spielen“

Ein Ziel hat Andreas Stoch bereits erreicht: Ruhe in die SPD Baden–Württemberg zu bringen. Nach heftigen Querelen hat er 2018 die Parteiführung übernommen — zusätzlich zum Fraktionsvorsitz, den er seit 2016 innehat. Nun ruft der 53–jährige Jurist aus Heidenheim das nächste Ziel aus: Es sei „kein Fiebertraum“, die SPD bei der Landtagswahl 2026 an die Spitze zu führen. Was der Ex–Kultusminister und Vater von vier Kindern zur Ampel in Berlin, zur Amtsführung seines Parteifreunds Olaf Scholz und zu Grün–Schwarz im Land sagt.

Ihre Fraktionskollegen von CDU und FDP, Manuel Hagel und Hans–Ulrich Rülke, sind jüngst zusammen gewandert. Fehlen nur noch Sie, um Grün–Schwarz im Land zu beenden und eine Deutschlandkoalition ohne die Grünen einzugehen. Wann wandern Sie mit?

Ich finde es gut, wenn Menschen an der frischen Luft sind, da ist auch ein sozialer Aspekt dabei. Ich denke, dass die beiden sich gerne über vermeintlich gute alte schwarz–gelbe Zeiten unterhalten haben. Bei so viel Nostalgie hätte ich nur gestört. Ich kümmere mich lieber um die Zukunft.

Ist das eine Absage an eine Koalition mit CDU und FDP?

Natürlich haben wir mit Blick auf die Landtagswahl 2026 den Wunsch, das Land mitzuregieren. Wie beim BaWü-Check bestätigt, kommt das Land doch nicht vom Fleck. Die Regierungspartner blockieren sich ideologisch. Vor allem Herr Kretschmann hat keinen großen Gestaltungswillen mehr. Das Land braucht wieder eine Regierung, die etwas tut. Ob CDU und FDP dafür die richtigen Partner sind, da habe ich Zweifel. Aber man sollte unter Demokraten immer gesprächs– und bündnisfähig sein. Und da die SPD auf absehbare Zeit noch nicht die absolute Mehrheit haben wird, sind wir auf Partner angewiesen.

Unter welchen Umständen wäre ein solches Bündnis denkbar? Falls Ministerpräsident Kretschmann frühzeitig aufhört und beispielsweise Cem Özdemir übernehmen soll?

Diese Art politischer Sandkastenspiele ist etwas, das viele Menschen gerade nicht interessiert. Die Leute wollen keine Spaziergänge sehen, sondern Lösungen etwa für die Wohnungsnot und die schlechte Situation an Schulen und Kitas. Herr Kretschmann hat versprochen, für die volle Legislaturperiode im Amt zu bleiben. Aber natürlich gibt es die, die sich mit diesen Gedankenspielen beschäftigen.

In der CDU gibt es eine Diskussion darüber, weil manche befürchten, dass er früher aufhört und sie jemanden als Nachfolger wählen müssen, dem sie dadurch einen Amtsbonus bescheren. Es ist deswegen doch durchschaubar, warum Herr Rülke die Grünen zum Feindbild ausruft. Für mich stellt sich die Frage nach einer anderen Konstellation auf der Strecke nicht. Wen sollte man denn zum Ministerpräsidenten wählen? Weder die Grünen noch die CDU haben das bislang für sich geklärt.

Im Interview mit uns haben Sie mal gesagt, die Grünen seien wie Parasiten, die an ihrem Wirt Kretschmann hängen. Wie stark werden die Grünen ohne den Kretschmann–Effekt bei der Landtagswahl 2026?

Bei den Grünen wissen mindestens die Hälfte der Landtagsabgeordneten, dass ihr politisches Überleben an Kretschmann hängt. Deshalb steigt dort sicher die Nervosität. In der CDU war während deren jahrzehntelanger Herrschaft das Regulativ oft der Fraktionschef, der an die Spitze drängte und den Ministerpräsidenten ablöste. Das sehe ich bei den Grünen aber nicht.

Eine Chance für die SPD 2026?

Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl sind Bundestagswahlen, und natürlich wird unser Landesergebnis auch von der bundespolitischen Stimmung abhängen. Würde unser Bundeskanzler Olaf Scholz 2025 bestätigt werden, gäbe uns das Rückenwind. Der zweite entscheidende Faktor ist die Person des Ministerpräsidenten. Ohne Herrn Kretschmann wird niemand anderes einen Amtsbonus haben. Ich habe das Selbstbewusstsein, als SPD nicht auf Platz, sondern auf Sieg zu spielen. Bei der Bundestagswahl haben wir gesehen, dass das kein Fiebertraum ist. Wir wollen um die Vorherrschaft in diesem Land kämpfen.

Wie viel Ärger bekommen Sie ab für die Unzufriedenheit der Bürger mit der Ampel in Berlin? Welchen Anteil daran hat Olaf Scholz? Er wird als Zauderer wahrgenommen, der die streitenden Partner FDP und Grüne nicht im Griff hat.

Natürlich spüren wir die Unzufriedenheit wie beispielsweise mit dem zuletzt heftig diskutierten Gebäudeenergiegesetz. Gleichzeitig macht aber der Gebäudebereich40 Prozent des CO2–Ausstoßes aus. Wir müssen in diesem Bereich daher dringend handeln — so auch die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts. Der Streit zwischen Grünen und FDP hat hier zu erheblicher Unsicherheit geführt. Letztlich haben es aber die SPD und vor allem Olaf Scholz geschafft, eine Einigung zu finden.

Die Zustimmung für die Ampel–Regierung ist massiv gesunken.

Jede Regierung, die im Amt ist, fliegt nicht immer auf einem Hoch. Es ist noch genug Zeit, die aktuell schlechten Werte wieder zu korrigieren. Dazu gehört auch eine FDP, die begreift, dass man nicht gleichzeitig Regierung und Opposition sein kann. Sie gehört zum Regierungsteam. Da wäre es doch schlauer, gemeinsam erfolgreich zu sein. Olaf Scholz muss seine Truppe einschwören, aber die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers kann man nicht ständig bemühen. Ihm wird manchmal zu Unrecht Zögerlichkeit vorgeworfen. Viele Menschen danken es, dass er mit Bedacht vorgeht — etwa beim Thema Waffenlieferungen. Es ist klug, dass Olaf Scholz sich nicht treiben lässt. Erst recht nicht von einer CDU–Empörung.

Normalerweise, siehe Kretschmann, gibt es einen Amtsbonus. Bei Scholz scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Die SPD verliert in Umfragen. Es profitieren vor allem die Rechtspopulisten von der AfD.

Uns macht die Stabilität unserer Demokratie Sorgen. Populistische Kräfte wie die AfD profitieren natürlich von der Unzufriedenheit mit den Regierenden, haben aber doch tatsächlich keine Lösungen für die Probleme. Aus meiner Sicht ist die beste Rezeptur gegen Rechtspopulismus gute Politik. Eine, die den Menschen Veränderung erklärt und ihnen Zuversicht gibt, dass wir die derzeitigen Probleme lösen können. Bei all den aktuellen Herausforderungen müssen wir darauf achten, dass die soziale Dimension dieses Wandels berücksichtigt wird. Wir müssen diejenigen unterstützen, die den Wandel, zum Beispiel beim Thema Wärmepumpen, aus eigener Kraft nicht schaffen würden.

Gerade in der Mittelschicht haben viele Menschen Angst vor Wohlstandsverlusten. Ist es nicht ur–sozialdemokratisches Terrain, das zu verhindern?

Die Bundesregierung tut hier viel, was aber leider im medialen Getöse oft untergeht. Ich erinnere an den Mindestlohn und die Neuregelung beim Bürgergeld durch Arbeitsminister Hubertus Heil. Gleichzeitig müssen wir aber auch den Fachkräftemangel lösen. Laut Arbeitsagentur fehlen uns bis 2035 in Baden–Württemberg 863.000 Fachkräfte. Dazu braucht es mehr Weiterbildung, bessere Kinderbetreuung und auch gesteuerte Zuwanderung. Zu all diesen Punkten gibt es Maßnahmen der Bundesregierung.

Gleichzeitig will ich, dass wir Industriestandort bleiben. Es gibt im Land zu viel Schaufensterpolitik und bunte Plakate statt wirklicher Politik. Dabei muss der Umbau der Wirtschaft jetzt organisiert werden. Die Wirtschaft, insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen, brauchen Hilfe bei der Transformation, bei der Dekarbonisierung und Digitalisierung.

Anke Rehlinger im kleinen Saarland bringt dafür 2,8 Milliarden Euro auf, was der Hälfte des Landeshaushalts entspricht. Umgerechnet auf Baden–Württemberg wären das 30Milliarden Euro. Im Rahmen meiner Sommertour besuche ich gerade viele Unternehmen und diskutiere darüber, welche Unterstützung gebraucht wird.

In Ihrer Regierungszeit mit den Grünen ist die Zuständigkeit für Kitas vom Sozial– ins Kultusministerium gewandert. Angesichts des massiven Fachkräftemangels stellt sich überall im Land die Frage: Möglichst viele Kinder betreuen oder weniger Kinder möglich gut fördern. Wofür plädieren Sie?

Dieses Thema hat man viel zu lange vernachlässigt. Wir sind 2011 durch das Verschulden konservativer Vorgängerregierungen vom letzten Platz gestartet und haben einen Prozess angestoßen, durch den die Zahl der Fachkräfte inzwischen verdoppelt und viele neue Plätze geschaffen wurden. Ständig Standards abzusenken ist keine Lösung. Um noch mehr Menschen für den Beruf zu begeistern, braucht es mehr Plätze in der praxisorientierten Ausbildung, die normale Ausbildung ist nicht mehr attraktiv. Und wir müssen Entlastung für Erzieherinnen und Erzieher schaffen, etwa durch Hauswirtschafts– und Verwaltungskräfte.

Baden–Württemberg schneidet bei allen Schulvergleichsstudien schlecht ab. Was haben Sie als Kultusminister damals falsch gemacht? Was muss passieren?

Dieses Land hätte genügend Geld, zum Beispiel aus den erheblichen Steuereinnahmen der letzten Jahre. Ich verstehe nicht, warum nicht mehr in Zukunft investiert wird, denn die beste Investition in die Zukunft, gegen Populismus und Fachkräftemangel, ist Bildung. Es ist ein Missverständnis, wenn AfD, FDP und CDU sagen, wir müssen zurück zur guten alten Zeit mit verbindlicher Grundschulempfehlung und dreigliedrigem Schulsystem. Das funktioniert nicht, die Gesellschaft hat sich fundamental verändert. Das Schulsystem muss sich dieser Veränderung auch anpassen. Es ist schlicht eine Illusion, mit den Rezepten der Vergangenheit die Schule der Zukunft gestalten zu können.

Einige Veränderungen sind doch eingeleitet, etwa multiprofessionelle Teams an Grundschulen und mehr Geld für Brennpunktschulen.

Das passiert so zaghaft und an so wenigen Schulen, dass man noch nicht einmal von einem Feigenblatt sprechen kann.

Läuft Bildung in anderen, SPD–geführten Bundesländern denn so viel besser? Die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen, der zweitgrößten Stadt in Rheinland–Pfalz, ist gerade aus Frust über die SPD–Kultusministerin aus der Partei ausgetreten. Worte und Taten klafften auseinander, sagte Jutta Steinruck der „FAZ“.

Den Vorgang kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, es gäbe andere Optionen als aus der SPD auszutreten. Ich zumindest habe dreieinhalb Jahre als Kultusminister gezeigt, dass man etwas verändern kann, und dafür viel positive Rückmeldung erhalten.