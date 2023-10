Schwäbisch Hall

Spaziergänger findet Weltkriegsgranate

Aalen / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Ein Spaziergänger hat im Landkreis Schwäbisch Hall eine Weltkriegsgranate gefunden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldete er seinen Fund in Blaufelden am Sonntagnachmittag der Polizei.

Veröffentlicht: 02.10.2023, 08:29 Von: Deutsche Presse-Agentur