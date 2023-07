Kriminalität

Sparkassen wollen Geldautomaten besser schützen

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein gesprengter Geldautomat. (Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild )

Die Südwest–Sparkassen wollen sich besser gegen Banden wappnen, die Geldautomaten sprengen. Aktuell investiere man in die Sicherheit, insbesondere an Standorten in Wohngebieten, sagte der Geschäftsführer des baden–württembergischen Sparkassenverbands, Ralf Bäuerle, am Mittwoch.

Veröffentlicht: 26.07.2023, 16:15 Von: Deutsche Presse-Agentur