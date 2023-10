Wetter

Spätsommerlicher Wochenstart ‐ Feiertag mit Schauern

Baden-Württemberg / Lesedauer: 1 min

Ein Graureiher sitzt bei Sonnenaufgang auf einem Ast in Unlingen. (Foto: Thomas Warnack/dpa )

Auf einen spätsommerlichen Wochenstart wird in Baden-Württemberg am Feiertag ein etwas durchwachseneres Wetter folgen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Montag viel Sonnenschein mit bis zu 29 Grad in Stuttgart und nördlich der Alb, wie ein Meteorologe am Sonntag mitteilte.

Veröffentlicht: 01.10.2023, 10:29 Von: Deutsche Presse-Agentur