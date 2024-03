Am vierten Juni-Wochenende ist es wieder so weit: Auf dem Southside-Festival in Neuhausen ob Eck treten von Freitag, 21. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, prominente Bands und Solisten auf. In diesem Jahr haben sich unter anderem angekündigt: Ed Sheeran, Deichkind, The Offspring, Kontra K und Sido.

Auch in diesem Jahr darf der Bandcontest von Schwäbische.de nicht fehlen. Für eine Band aus der Region bietet sich wieder die einmalige Chance, auf dem Southside-Festival aufzutreten. Welche Band das sein soll? Ihr entscheidet mit!

Fünf Bands sind beim Wettbewerb dabei

Fünf Bands stehen beim Bandwettbewerb von Schwäbische.de im Finale. Doch nur eine kann Ende Juni auf der Southside-Bühne stehen. Wer das ist? Das entscheiden User, die Jury von Schwäbische.de sowie der Veranstalter zu gleichen Teilen.

Das Finale des Bandcontests ist in drei Teile gestaffelt. User, Jury und Veranstalter vergeben jeweils 1, 2, 3, 4 und 5 Punkte an die Finalisten. In jeder der drei Runden erhält die Band mit den meisten Stimmen 5 Punkte, die mit den zweitmeisten 4 Punkte, die mit den drittmeisten 3 Punkte, die mit den viertmeisten 2 Punkte und die mit den fünftmeisten 1 Punkt.

Die erste Finalrunde startet

Im ersten Teil sind die User von Schwäbische.de gefragt. Welche Band hat die besten Tracks? Welche Teilnehmer haben die beste Ausstrahlung? Wer passt zum Line-up des Southside? In einem Online-Voting entscheidet Ihr, welchen der fünf Finalisten Ihr persönlich im Juni auf der Bühne hören und sehen wollt. Die User-Abstimmung läuft bis Freitag, 5. April, um 18 Uhr.

Wer im Online-Voting an erster Stelle liegt – egal ob mit 51 Prozent der Stimmen oder 25 – bekommt die 5 Punkte dieser Runde. Und wer an letzter Stelle steht – egal ob mit 1 oder 16 Prozent der Stimmen – erhält 1 Punkt. Gewinner wird, wer insgesamt die meisten Punkte erhält, maximal kann die Siegerband 15 Punkte erreichen (5 + 5 + 5).