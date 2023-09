Trotz der Krawalle am Rande einer Eritrea-Veranstaltung vom Samstag könnte am kommenden Samstag bereits die nächste folgen. „Solche Veranstaltungen kann man nicht verbieten, das ist schlicht nicht möglich“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.

„Veranstaltungen in geschlossenen Räumen unterliegen noch nicht mal einer Anmeldepflicht.“ Er stellte allerdings in Aussicht, besser auf ein solches Ereignis vorbereitet zu sein. „Wir werden so ein Vorkommnis zu verhindern wissen. Das ist ja klar.“

Kritik hatte es nach den Ausschreitungen an der Polizei gegeben, weil diese zunächst nur mit 20 Kräften vertreten gewesen sei. Ein Beispiel aus Gießen vor einem Monat habe gezeigt, dass solche Veranstaltungen gewalttätige Demonstranten anlockten.

Es fehlt nicht am Willen, sondern an der Möglichkeit. Kretschmann zur Forderung nach Abschiebungen

Kretschmann verwehrte sich gegen diesen Vorwurf. Innenminister Thomas Strobl (CDU) habe ihm berichtet, dass es bei gleichartigen Veranstaltungen in den vergangenen eineinhalb Jahren keine Vorkommnisse gegeben habe. Dennoch sei die Polizei mit 20 Beamten vor Ort gewesen, um die Veranstaltung mit rund 80 Teilnehmern abzusichern.

„Sie können sich vorstellen, dass das nicht die Regel ist“, so Kretschmann. „Es war also eine hohe Aufmerksamkeit da.“ Dennoch habe man nicht mit dieser Gewalt gerechnet. „Jetzt wissen wir es. Das ist ja klar, jetzt wird die Polizei Stuttgart anders reagieren.“

Kretschmann wehrte sich zudem gegen den Vorwurf, der Staat sei nicht handlungsfähig. Der Rechtsstaat werde das Geschehen aufarbeiten und Gewalttäter zur Verantwortung ziehen.

„Wir haben laut Innenminister reichlich Videomaterial, sodass wir nachverfolgen können, wer das war“, sagte Kretschmann. „Dann werden diese Menschen nach unserer Rechtsordnung belangt und bestraft. Das war nach den Krawallen 2020 ähnlich.“ Damals war es zu einem Gewaltexzess vorwiegend junger Männern rund um den Schlossplatz gekommen.

Justizministerin Marion Gentges (CDU) hatte im SWR darauf gedrängt, gewalttätige Eritreer schneller abzuschieben – erläuterte aber auch die bestehenden Hürden hierbei.

Diese betonte auch Kretschmann. „Es fehlt nicht am Willen, sondern an der Möglichkeit.“ Von 9000 Eritreern in Baden-Württemberg seien etwa 200 ausreisepflichtig. Allerdings bestehe kein Rückführungsabkommen mit dem afrikanischen Land, das seit 30 Jahren eine Diktatur ist.

Am Samstag war es am Rande einer Veranstaltung der Stuttgarter Eritrea-Vereine zu gewalttätigen Krawallen von Demonstranten gekommen. Ihre Wut richtete sich gegen die Veranstalter, weil diese aus Sicht der Demonstranten das Regime in Eritrea stützten.

Mehr als 30 Polizisten wurden teils schwer verletzt. 228 mutmaßliche Krawallmacher wurden zeitweise festgenommen, einer von ihnen verhaftet. Die Polizei sprach von einem „Gewaltexzess“, Innenminister Thomas Strobl von einem „wütenden, gewaltbereiten und bewaffneten Mob“.