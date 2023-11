Der Mangel an Kita-Fachkräften in Baden-Württemberg ist immens. Die grün-schwarze Landesregierung plant nun, Vorgaben zur Qualität aufzuweichen.

Erzieherinnen und Erzieher befürchten, dass aus Bildungseinrichtungen reine Verwahranstalten werden könnten ‐ mit Folgen bis in die Schulzeit.

Die Landesregierung will im Kita-Gesetz des Landes den Paragrafen 11 als sogenannten Erprobungsparagrafen einführen. Den entsprechenden Gesetzentwurf hat sie am Donnerstag in den Landtag eingebracht. Träger, also vor allem Kommunen und Kirchen, sollen dadurch von Vorgaben etwa zum Personal oder zur Gruppengröße abweichen können.

Sie sollen ein Konzept erstellen und dieses vom Landesjugendamt absegnen lassen. Spätestens nach drei Jahren müssen sie nachweisen, dass die Maßnahmen wirksam sind, wenn sie diesen Weg weiter gehen möchten.

Studie: Zigtausend Fachkräfte werden fehlen

Die Idee stammt vom Städtetag. Hintergrund ist, dass Kitas landesweit wegen des Personalmangels Öffnungszeiten reduzieren müssen. Dabei haben Kinder einen Rechtsanspruch auf Betreuung, den die Kommunen sicherstellen müssen.

Zwar arbeiten heute im Land mehr als doppelt so viele Fachkräfte als noch vor 15 Jahren. Der Bedarf ist aber noch deutlich stärker gestiegen. In diesem Jahr fehlen laut Erhebung der Bertelsmann-Stiftung 58.000 Kita-Plätze, bis 2030 demnach 41.000 Fachkräfte.

Vor allem zu zwei Punkten regt sich Kritik: Der Erprobungsparagraf entbindet Kita-Träger von praktisch allen Bestimmungen, die das Kita-Gesetz ihnen sonst auferlegt. Und er beschreibt lediglich, dass es einen Beteiligungsprozess vor Ort geben muss. Wie dieser aussehen muss, ist nicht näher beschrieben.

Eltern fordern Mitsprache

Städtetagsdezernent Benjamin Lachat hatte im Sommer betont, dass die Kommunen ihre Modelle nur gemeinsam mit allen Akteuren entwickeln sollen. An Runden Tischen sollen Kommune, Kreisjugendamt, Eltern, vielleicht Gesundheitsamt, die Wirtschaft, Kita-Leitung und Fachkräfte sitzen. „Erst wenn alle einem Konzept zustimmen, soll es eingeführt werden“, hatte Lachat erklärt.

Genau diese Definition fehlt dem Landeselternbeirat der Kitas im Land in den jetzt vorgelegten Landesplänen. „Hier darf es keinen Spielraum geben, der von Informieren, über Nachfragen bis hin zu einer wirklichen Mitbestimmung reicht“, erklärt der Vorstand. Es brauche Lösungen, die von allen Beteiligten mitgetragen werden.

Viel Kritik am Gesetzentwurf

Besonders kritisch äußern sich Erzieherinnen und Erzieher ‐ unter anderem auf dem Beteiligungsportal des Landes im Internet. Die ganz große Mehrheit der meist anonymen Kommentatoren des Gesetzentwurfs fürchtet sinkende Qualität, Gefährdung des Kindeswohls und dass die Fachkräfte andere Jobs suchen werden.

Ein Nutzer beschreibt es so: „Der Erprobungsparagraf soll nun das ,Allheil-Mittel‘ für den lange vorhergesagten Fachkräftemangel sein. Das wird er aber nicht; vielleicht für die Kommunen und die Wirtschaft, nicht aber für die pädagogischen Fachkräfte und erst recht nicht für die Kinder.“

Eine Nichtfachkraft kann nicht das dasselbe leisten

Ähnliche Warnungen äußert seit Monaten der Kita-Fachkräfteverband. Bei allen Überlegungen werde viel zu wenig daran gedacht, dass Kitas Einrichtungen für frühkindliche Bildung sind, sagt Anja Halder, die dem Vorstand angehört. Sie leitet einen Kindergarten in Hauerz, einem Teilort von Bad Wurzach im Kreis Ravensburg.

„Wir haben das Glück, dass eine Nichtfachkraft bereits praktische Erfahrung aus einer Kita mitbringt“, sagt sie. Grundsätzlich könne aber von einer Nichtfachkraft nicht erwartet werden, dass sie dasselbe leistet wie eine ausgebildete Erzieherin.

Trennung zwischen Bildungs- und Betreuungszeit?

Halder macht ein scheinbar banales Beispiel: Ein Kind nässt sich ein und braucht Hilfe beim Umziehen in der Toilette. Eine Nichtfachkraft könnte hier einspringen, damit die Fachkraft bei der restlichen Gruppe bleibt. Aber, so Halder: „Ich sehe nicht nur den Gesundheits- und Hygiene-Aspekt, sondern auch den Misserfolg des Kindes. Den muss ich auffangen.“

Es gehe darum, dem Kind Mut zuzusprechen, dass es nicht die Windel zurückwill. Zudem habe das Kind ein Recht darauf, selbst zu entscheiden, wer ihm nahe kommen darf ‐ ein Schritt zur Prävention von sexuellem Missbrauch. „Das ist etwas, das in dieser Diskussion verloren geht.“

Genau deshalb erteilt Halder der vielfach geäußerten Idee, man könne in Kitas zwischen Bildungszeit und reinen Betreuungszeiträumen trennen, eine klare Absage. „Das menschliche Gehirn entwickelt sich nie stärker als bis zum sechsten Lebensjahr“, sagt sie. „Man kann nicht trennen, wann das Gehirn neue Synapsen bildet und wann nicht.“

Ihr Verband plädiert dafür, zusätzliche Kräfte für Hauswirtschaft und Verwaltung einzustellen und die Bildungsarbeit vor allem den Fachkräften zu überlassen. Es brauche massive Investitionen, um die Arbeitsbedingungen der Fachkräfte zu verbessern, sagt Halder und spricht von einer „moralischen Diskrepanz“: Auszubildende lernen Frühpädagogik, Bildungsarbeit, Elterngespräche, „und in der Praxis kann ich nicht einmal 50 Prozent zufriedenstellend umsetzen“.

Die Folge: Grob ein Drittel der frisch ausgebildeten Fachkräfte hat nach fünf Jahren einen anderen Job. „Der Bildungsauftrag und das Kindeswohl könnten hinten runterfallen und es nur rein um Betreuung gehen“, befürchtet Halder. Aus Sicht ihres Verbands sind die Folgen vorgezeichnet: noch schlechtere Leistungen der künftigen Südwest-Schüler, mehr Menschen mit psychischen Problemen und eine Verrohung der Gesellschaft.

Kommunen wie Ravensburg sehen Chance

Die Kommunen sehen in dem Erprobungsparagrafen indes eine große Chance, wie etwa der Ravensburger Sozialamtsleiter Stefan Goller-Martin erklärt. Er spricht vom Auftrag der Kommune, den Rechtsanspruch auf Betreuung zu erfüllen. „Wir wollen nicht die Totengräber der Qualität sein, aber wir müssen experimenteller werden“, sagt er.

Durch Quereinsteiger etwa, die berufsbegleitend geschult werden. Und durch eine „atmende Betriebserlaubnis“, eben jenem Wechsel aus Bildungs- und Betreuungszeiten. Es gehe dabei nicht um Einsparungen, sondern um die Notwendigkeit, Eltern das Arbeiten zu ermöglichen und damit sogar Wirtschaftsförderung zu betreiben.

„Es bringt nichts, den alten Zeiten nachzutrauern, die vorbei sind. Irgendjemand muss die Gesamtbetrachtung machen.“