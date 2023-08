Sorge im Südwesten: Vernachlässigt der Bund ländliche Gebiete?

Tiergerechte Ställe, weniger Pestizide auf den Felder, Dorfläden oder Wohnungen in kleinen Gemeinden: Dafür sollen die Bundesländer ab 2024 weniger Hilfe vom Bund bekommen. Entsprechende Pläne stoßen in Baden–Württemberg und Bayern auf massiven Widerstand — auch bei Parteifreunden der zuständigen Bundesminister.

Worum geht es?

Dieses Programm zählt zu den wichtigsten Fördertöpfen des Bundes für ländliche Regionen. Unter anderem soll es sicherstellen, dass die deutsche Land– und Forstwirtschaft in der EU wettbewerbsfähig bleibt und verhindern, dass Gemeinden auf dem Land abgehängt werden. Für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) stehen 2023 rund 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung.

Wie bei vielen Fördertöpfen des Bundes fließt Geld nur, wenn auch die Länder die entsprechenden Ziele mit Geld unterstützen. Dafür dürften die Länder weitere 800 Millionen Euro zuschießen. Das Besondere am GAK: Es ist sogar in der Verfassung verankert, unter anderem, um Lebensverhältnisse in Ballungsräumen und auf dem Land gleichwertig zu gestalten.

Was plant die Bundesregierung?

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat in seinem Haushaltsplan für 2024 rund 300 Millionen Euro weniger für das GAK vorgesehen. Eine Sprecherin von Agrarminister Cem Özdemirs (Grüne) sagte auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“, mittlerweile wolle das Finanzministerium nur noch 150 Millionen Euro streichen.

Man habe in Verhandlungen mit dem Lindner–Ressort noch größere Einschnitte verhindert. „Wir haben es geschafft, dass wir dennoch in Zukunftsaufgaben investieren, wirtschaftliche Impulse setzen und die ländlichen Räume weiter stärken können“, so die Sprecherin.

Die abschließende Entscheidung fällt im Bundestag. Dieser debattiert den Haushalt für 2024 nach der Sommerpause. Der baden–württembergische FDP–Agrarpolitiker Klaus Hoher sieht die Verantwortung für Kürzungen allein bei Özdemir. Dieser könne selbst bestimmen, welche Projekte er fördern wolle. „Es ist also falsch, die FDP in der Öffentlichkeit als Sündenbock für geplante Kürzungen bei der GAK hinzustellen“, so Hoher.

Was passierte bislang mit dem Geld aus dem Programm?

Es fließt in sehr verschiedene Projekte in ganz Baden–Württemberg und Bayern. Ziel ist es, ländliche Regionen attraktiv zu gestalten. So werden zum Beispiel Landwirte unterstützt, die ihre Ställe umbauen, um bessere Lebensbedingungen für ihre Tiere zu schaffen. Ebenso fördert das Land mit GAK–Geld Bauern, die versuchen, Alternativen zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu finden und den Artenschutz voranzutreiben. Gefördert werden zudem etwa Dorfläden, der Umbau von Dorfgemeinschaftshäusern oder kleine Betriebe in ländlichen Gemeinden.

Welche Auswirkungen hätte das auf Landwirtschaft und Wälder in Baden–Württemberg und Bayern?

Baden–Württembergs Ressortchef Peter Hauk (CDU) rechnet mit einem Rückgang von fast 100 auf 58 Millionen jährlich, es würden also rund 40 Prozent der Mittel gestrichen. Diese Zahlen basieren auf Lindners ursprünglich vorgestellte Entwurf. Sollten die Kürzungen in voller Höhe kommen, würden nach Berechnungen in Bayern rund 70 Millionen Euro im Jahr 2024 fehlen. „Das ist natürlich erheblich. Das kann das Land nicht kompensieren“, sagte Südwest–Ressortchef Hauk.

Unterm Strich sind die Kürzungen ein schwerer Schlag gegen den Klimaschutz Peter Hauk

Treffen würden die Kürzungen zum einen vor allem „kleinste Unternehmen der Grundversorgung“. Und eben die Bauern. „Der Landwirt, der investieren möchte, wird zu spüren bekommen, was der Bund da entschieden hat“, sagte Hauk. Gefährdet seien besonders Maßnahmen, mit denen sich Landwirte gegen Folgen des Klimawandels wappneten. Hauk fürchtet auch um die Wälder im Land, deren Schutz aus GAK–Geld mit finanziert wird. „Unterm Strich sind die Kürzungen ein schwerer Schlag gegen den Klimaschutz“, sagte Hauk weiter. Der Agrarexperte der Grünen–Landtagsfraktion in Baden–Württemberg, Martin Hahn, stimmt ihm zu.

„Es geht um viele gesellschaftlich relevante Punkte — etwa mehr Tierwohl, Reduktion von Pflanzenschutzmitteln, Schutz der Artenvielfalt: Da verlangen wir unseren Landwirtinnen und Landwirten etwas ab, und dabei müssen wir sie unterstützen. Die vorgesehenen Kürzungen sind deshalb unverantwortlich. Sie werden erhebliche negative Auswirkungen auf den ländlichen Raum haben.“ Auch Grünen–Forstpolitiker Reinhold Pix hält die Pläne für falsch: „Wer es mit der Gesundheit und dem Schutz unserer Wälder ernst meint, muss den klimaresilienten Waldumbau und das nachhaltige Waldökomanagement flächendeckend fördern“.

Joachim Rukwied, Chef des Deutschen Bauernverbandes, warnte vor einem „Ausbluten der ländlichen Räume“. Die Kürzungen belasteten nicht nur die Entwicklung ländlicher Regionen, sondern auch den Ökolandbau und die angestrebte Verbesserung der biologischen Vielfalt.“

Was bedeute das für Gemeinden auf dem Land?

Sie profitieren ebenfalls von dem Fördertopf — und sind entsprechend aufgebracht. Der baden–württembergische Gemeindetag, der vor allem die kleineren Kommunen vertritt, fürchtet fatale Auswirkungen. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Patrick Holl sagte der „Schwäbischen Zeitung“, er habe zwar grundsätzlich Verständnis dafür, dass der Bund angesichts der wirtschaftlich angespannten Lage sparen müsse. Die Kürzung des GAK–Geldes aber schade pauschal und ohne Augenmaß Menschen in ländlichen Regionen.

„Es geht dabei um nichts weniger als um die Sicherstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in urbanen und ländlichen Räumen“, sagte Holl. Die Pläne aus Berlin gefährdeten Investitionen in die Zukunftsfähigkeit von Gebieten abseits der Ballungsgebiete. Gerade für den Klimaschutz, die Sicherstellung der Energieversorgung sowie andere Aufgaben in den Gemeinden brauche es verlässliche finanzielle Hilfe aus Berlin.