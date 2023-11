Sondengänger hoffen auf den großen Fund

Auf einem frei einsehbaren Feld in der Nähe von Freudenstadt in Baden-Württemberg bewegen sich 15 Gestalten, die bei näherem Hinsehen als Sondengängerinnen und -gänger zu erkennen sind. Sie haben die für Raubgräber typische Ausrüstung dabei: Metallsonden und Klappschaufeln. Fächerartig bewegen sie ihre Geräte knapp über dem Boden hin und her. Sobald die Sonden anschlagen, gehen die zwölf Männer und drei Frauen in die Knie, suchen mit Pinpointern weiter ‐ das sind etwa 20 Zentimeter lange Stäbe für die Detailsuche. Ihr Adrenalinpegel steigt. Haben sie einen Schatz entdeckt?

Eindringlich warnen das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg und die Polizei, nach im Boden verborgenen Metallobjekten zu suchen, diese zu bergen und „sich diese ohne Genehmigung der zuständigen Behörden anzueignen“ ‐ so heißt es im Fachjargon. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um öffentliche oder private Flächen handelt: Raubgräbern drohen Geldbußen von bis zu 500.000 Euro. „Das unsachgemäße Bergen von Funden reißt diese immer aus ihrem archäologisch-historischen Zusammenhang heraus. Dadurch werden archäologisch wichtige Befunde zerstört und ihr historischer Dokument-Wert vernichtet“, weiß man beim Landesamt für Denkmalpflege aus Erfahrung.

Illegale Raubgräber sind Behörden ein Dorn im Auge

Behörden und Sondengänger? Im Normalfall sind sie nicht gut aufeinander zu sprechen. Doch obwohl sich an diesem sonnigen Nachmittag in der Nähe von Freudenstadt gleich zwei Polizeifahrzeuge und ein Fahrzeug des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) der Gruppe nähern, bleiben die Sondengänger ruhig, suchen nicht das Weite, sondern auf dem großen Areal konzentriert weiter. Ein KMBD-Mitarbeiter scherzt, dass sich eine Anzeige in diesem Fall mehr als lohnen würde. Dann aber konzentriert er sich auf das, weshalb er gerufen wurde: eine 3,7 Zentimeter große deutsche Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg.

Gefunden hat die Munition einer der Sondengänger. Wie seine 14 Kollegen sucht er auf dem Acker bei Freudenstadt mit behördlicher Genehmigung ‐ die Sondengänger werden von Christoph Steffen vom Landesamt für Denkmalpflege gerade im Projekt „Qualifikation und Integration von Sondengängern in die Archäologische Denkmalpflege“ ausgebildet. Um ins Schulungsprogramm aufgenommen zu werden, mussten die Teilnehmer ein bis zu 45 Minuten dauerndes Gespräch im Landesamt für Denkmalpflege erfolgreich absolvieren. Zur Ausbildung gehört außerdem die Teilnahme an drei ganztägigen systematischen Prospektionsmaßnahmen, also die systematische, zerstörungsfreie Suche nach archäologischen Relikten wie auf dem Acker in der Nähe von Freudenstadt, der Besuch eines eineinhalb Tage dauernden theoretischen Teils sowie eine eintägige Schulung beim KMBD.

Eineinhalb bis zwei Jahre dauert es meistens, bis der Kurs durchlaufen ist. Dann, so hoffen die Teilnehmer, folgt eine „Beauftragung“ durch das Landesamt für Denkmalpflege, sprich: die Genehmigung für eine legale Suche mit Metallsonden auf überplanten Flächen, die für das Amt von Interesse sind. 170 „kooperationswillige“ Sondengänger wurden bisher ausgebildet. Teils von weither sind die Schulungsteilnehmer gekommen, auf gar keinen Fall wollen sie mit Raubgräbern in Verbindung gebracht werden. Da sind zwei Informatik-Studenten, ein Kommunikationselektroniker, ein Marketingmitarbeiter, ein Einkäufer eines großen Unternehmens, ein Maler und Stuckateur, ein emeritierter Professor für Vermessungswesen und beispielsweise die Logopädin, Sprecherin und Künstlerin.

Was sie suchen, was sie finden

Martin gehört zu den alten Hasen ‐ ihn fasziniert Militärgeschichte. Schon als Kind hat er mit seinen Freunden in der Nähe seines Dorfes einen Bunker entdeckt. Seit 1987 ist Martin mit seinem Gerät unterwegs. „Im Ausland jubeln sie, wenn ich komme und Gelände, das bebaut werden soll, nach Kriegsrelikten absuche.“ Einmal hat er in Bayern mit anderen Sondengängern ein im Zweiten Weltkrieg abgestürztes amerikanisches Jagdflugzeug geortet. Die sterblichen Reste des Piloten, die dann von einem Bagger ausgegraben wurden, hat der US-amerikanische Club an dessen Familie übergeben. „Für mich ist es eine große Ehre, dass ich bei der Suche nach diesem Vermissten mithelfen durfte. Ich hoffe, dadurch den Lebenden zu helfen, mit dem Verlust fertigzuwerden“, sagt Martin.

Derlei Projekte stehen auf dem Acker bei Freudenstadt nicht an. Laut Programm gibt es zunächst Theorie. Christoph Steffen erläutert beispielsweise die rechtlichen Grundlagen, die Aufgaben und Arbeitsweisen der Archäologischen Denkmalpflege. Dann betont er, dass jeder Fund automatisch dem Land Baden-Württemberg gehört. Auch werden die Teilnehmer informiert, wie sie sich beim Auffinden von Munition und Sprengkörpern verhalten sollen.

Dann geht es auf den Acker. Jeder nimmt sich gelbe Fähnchen ‐ damit sollen Funde markiert werden. Die Teilnehmer beginnen mit der Suche. Frank erklärt dem Neuling geduldig, dass er die bis zu mehrere Kilogramm schwere Sonde fächerförmig weder zu hoch noch zu nah über der Erde bewegen soll. Und nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell. Die Sonde schlägt an. Auf dem Display steht ein Leitwert. Profis können anhand der Zahl abschätzen, um welches Material es sich handelt. Wobei: Auch die Lage des entdeckten Gegenstandes spielt eine große Rolle. Liegt beispielsweise eine Münze flach im Boden oder schräg? Frank sticht mit der Schaufel rund 20 Zentimeter von der Stelle entfernt ein, an der die Sonde angeschlagen hat. Dann sucht er mit dem Pinpointer weiter. Maximal 30 Zentimeter tief dürfen die Sondengänger graben. Jetzt steigt die Spannung. Und tatsächlich: Die Erde gibt eine Gürtelschnalle frei. Wohl nicht aus der Römerzeit, dafür aber immerhin geschätzte 200 Jahre alt.

Von der Gürtelschnalle bis zur Weltkriegsmunition

Nach intensiver Suche leuchten auf dem Acker einige gelbe Fähnchen. Experte Christoph Steffen begutachtet die Funde. Schrott kommt in den Schrotteimer. Was für die Behörde dagegen relevant ist, misst er genau ein und dokumentiert den Fund in seinem Laptop. „Insbesondere bei Schlachtfeldern kann die Lage der Funde, also die Fundstreuung, noch immer einen kulturhistorischen Wert bedeuten“, erklärt Steffen.

Am Ende des Schulungstages gehen in die archäologische Sammlung Baden-Württembergs ein: die bereits erwähnte Gürtelschnalle, zwei verrottete Münzen, ein Deckel für ein altes Gewicht, eine kunstvoll verzierte Riemenzunge aus Bronze oder Messing, wohl aus dem 16. Jahrhundert, wie sie für Gürtel gefertigt wurde, sowie Keramikreste. Zudem Bleiplomben, die früher an Säcken angebracht waren und Geschichten über die damaligen Handelswege erzählen können. Die Granate dagegen, deren Zünder glücklicherweise weggerottet war, lagert der KMBD in einen Bunker ein, bis sie zerstört wird.

Spezialisten schätzen, dass es in Deutschland 50.000 Sondengänger gibt, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. In der Szene wünscht man sich, dass mehr und schneller ausgebildet wird. Ein Sondengänger sagt trocken: „15 werden gerade ausgebildet. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich ausmalen zu können, wo viele andere an so schönen Tagen unterwegs sind.“ Beim Landesamt für Denkmalpflege heißt es, mehr Schulungen seien aufgrund von begrenzten Kapazitäten nicht möglich.

90 Prozent dessen, was die Sondengänger finden, ist Schrott. Warum machen sie trotzdem, sogar mit größerem Ehrgeiz, weiter, wenn sie wertloses Blech gefunden haben? „Jeder von uns hofft auf einen tollen Fund“, sagt Schulungsteilnehmer Fabian. Und dann fügt er an: „Ganz ehrlich, in jedem von uns steckt doch zumindest ein kleiner Schatzsucher, oder?“

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.denkmalpflege-bw.de/denkmale/projekte/archaeologische-denkmalpflege/interdisziplinaere-projekte/faq-sondengehen/im-auftrag-des-lad#c30481.