Nach einem vielerorts nassen und teils stürmischen Wochenauftakt beruhigt sich das Wetter in Deutschland ab Mittwoch deutlich.

Bei Temperaturen bis zu 28 Grad können sich die Menschen in der Südhälfte dann wieder auf sommerliches Wetter freuen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Bis dahin müssen sich die Menschen in Deutschland an diesem Montag und Dienstag aber noch auf weiter ungemütliches Wetter mit teils kräftigen Schauern und vereinzelten Gewittern einstellen.

Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 15 und 21 Grad am Montag und 18 bis 23 Grad am Dienstag.

Deutsche haben Angst vor zunehmendem Extremwetter

Unterdessen haben über 60 Prozent der Erwachsenen in Deutschland einer Umfrage zufolge Angst vor extremen Wetterereignissen. 42 Prozent fürchten, dass sie selbst davon in Zukunft betroffen sein könnten, heißt es in dem Umfrageergebnis, das der dpa vorlag.

Die Organisation Campact gab die Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut Yougov in Auftrag. Über die Hälfte der Befragten (56 Prozent) sagt demnach, dass die Bundesregierung klimapolitisch zu wenig tue, um die Menschen in Deutschland vor Extremwetterereignissen zu schützen. Nur 30 Prozent glauben, dass der Schutz ausreichend sei.

Eine ähnliche Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zeigt, dass fast ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger auch eigene Konsequenzen aus den Folgen der extremen Wetterereignisse ziehen wolle.

So möchten 30 Prozent der Befragten künftig seltener oder gar keinen Urlaub im Mittelmeerraum machen, um keine große Hitze oder Waldbrände zu erleben. 37 Prozent der Befragten dachten dagegen nicht über Konsequenzen für sich nach.

Nach Angaben aus der Reisebranche zeigen Buchungen aktuell keine auffälligen Verhaltensänderungen in Deutschland.