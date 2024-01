Fünf ausgebrannte Wohncontainer, hoher Sachschaden, aber keine Verletzten: Durch ein Feuer im Flüchtlingscamp Mam Rashan in der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak hat die Familie Naif ihr Dach über dem Kopf wie auch ihr gesamtes Hab und Gut verloren.

„In den Containern befanden sich Möbel, unsere Kleidung, Kisten und andere Dinge. Alles ist in Flammen aufgegangen. Die Kinder waren, als das Feuer ausbrach, im Container, wurden aber von ihrer Mutter gerettet“, berichtet Familienvater Sabri Naif und ergänzt: „Das Feuer wurde durch einen Defekt in der Stromversorgung verursacht.“ Umgerechnet 6500 Euro braucht die Familie, um sich neu einrichten zu können.

Übergabe der Soforthilfe an die Familie Naif, die durch die Brandkatastrophe im Flüchtlingscamp Mam Rashan ihr Hab und Gut verloren hatte. Rechts: Campleiterin Hewan Fahmi Hassan, links neben ihr Thomas Shairzid von der Caritas-Flüchtlingshilfe Essen, der Partnerorganisation von „Helfen bringt Freude“. (Foto: BCF )

6500 Euro für Soforthilfe, die aus dem Ergebnis der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ finanziert wurden: „Wir unterstützen seit dem Jahr 2016 die jesidischen Flüchtlinge im Camp Mam Rashan und konnten den Opfern der Brandkatastrophe jetzt unbürokratisch und sehr schnell helfen, weil unsere Leser großartige 765.379,29 Euro gespendet haben“, sagt Hendrik Groth, Editor-at-Large und bei Schwäbisch.Media für die humanitären Aktionen verantwortlich, „ein sehr beeindruckendes Ergebnis, für das ich mich ganz herzlich bei allen Spendern bedanke.“

In Zeiten multipler Krisen und Kriegsangst sei es überwältigend, dass das Vorjahresergebnis sogar noch um 15.000 Euro übertroffen wurde.

Nachhaltige Arbeit ist abgesichert

Mit dem Ergebnis der Aktion werden in Kurdistan beispielsweise Kinder mit Behinderung unterstützt, die zwei „Häusern des Lächelns“ gefördert werden. Die therapeutische Arbeit für schwerst traumatisierte Menschen wird fortgesetzt, auch der Erhalt der in den vergangenen Jahren geschaffenen Einrichtungen, vor allem der drei Sportplätze, ist gesichert.

Der Betrieb von vier Schulbussen ist finanziert. Im kommenden Herbst bekommen 3000 Schulkinder in den drei Camps Mam Rashan, Esjan und Sheikhan Winterkleidung.

Das Großfeuer im Flüchtlingscamp Mam Rashan zerstörte fünf Wohncontainer. (Foto: BCF )

Gemeinsam mit dem Caritasverband Rottenburg-Stuttgart hatte das Medienhaus in Ravensburg in der Weihnachtszeit bereits zum elften Mal zur Spende aufgerufen und das drittbeste Ergebnis seit Bestehen der Aktion erlösen können.

Die Hälfte der Spendensumme geht an Projekte in der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak, die andere Hälfte fließt in 21 Caritas-Projekte und 86 weitere lokale Initiativen. Sie werden mit jeweils 3100 Euro unterstützt.

Lob von der Bistumsleitung

Groth überreichte den symbolischen Spendenscheck nun an Domkapitular Heinz Detlef Stäps, Leiter der Hauptabteilung Weltkirche der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Stäps lobte die bestehende Kooperation mit der Zeitung: „Es geht um viel mehr, als um Freude in eine schwierige Situation zu bringen. Es geht um das Leben, ja manchmal sogar um das blanke Überleben. Das ist es, was wir mit unseren Spenden sichern und unterstützen wollen und dazu ist jeder einzige Euro nach wie vor höchst notwendig.“

Ein Blick in die Gehörlosenschule in Brikama (Gambia), unterstützt durch den Vereins STEP Gambia des Biberacher Ehepaars Sonja und Kawsu Drammeh. (Foto: pm )

Stäps lobte die bestehende Kooperation mit der Zeitung: „Das ist heute wieder ein besonderes Ereignis. Ich möchte von meiner Seite sagen, dass ich sehr, sehr beeindruckt bin, was diese Spendenaktion wieder auf die Beine gestellt hat. Unsere Aufgabe ist es, alles zu tun, damit Menschen, die in ihrer Heimat bleiben wollen, auch in ihrer Heimat bleiben können, und nicht fliehen müssen.“

Der Domkapitular erinnerte an den engen Kontakt zu Erzbischof Matti Warda aus Erbil in Kurdistan. Die von ihm gegründete katholische Universität, sei seit 2015 eine der Empfängerinnen großzügiger Spenden aus dem Südwesten.

Oliver Merkelbach, Caritasdirektor der Diözese Rottenburg-Stuttgart, sieht die hohe Spendenbereitschaft als Beleg, dass die Leser der „Schwäbischen Zeitung“ sich ganz im Sinne der aktuellen Caritas-Kampagne ‚Frieden beginnt bei mir‘ für Hoffnung und Verständigung einsetzen.

„Die Spender verbessern konkret die Lebensbedingungen der Menschen, sowohl im Nordirak wie in Deutschland. Sie ermöglichen Raum für Begegnungen und wirken so an einer gerechteren Welt mit. Von Herzen gilt ihnen mein Dank“, so Merkelbach.

6,2 Millionen Euro Spendengelder seit 2013

Die Zusammenarbeit zwischen Diözesancaritasverband und Medienhaus begann 2013 und hat inzwischen über 6,2 Millionen Euro erbracht. Die „Schwäbische Zeitung“ will im Jahr 2024 erneut mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ zu Spenden aufrufen.

Groth kündigte an, dass die „Schwäbische Zeitung“ die Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ auch in diesem Jahr wiederholen will. Er sagte: „Wir wollen weitermachen. Wir sind überzeugt, dass wir das Richtige tun, denn Helfen bringt Freude!“

Das Projekt „Ferienfun mit ÖMA“ der Caritas Biberach-Saulgau bietet Kindern mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung Gelegenheit, in den Ferien Wissen zu sammeln. (Foto: pm )

Dass die Spenden weiterhin notwendig sind, betonte bei der Spendenübergabe Ahmed Mousa, der Präsident der Barzani Charity Foundation, der Partnerorganisation von „Helfen bringt Freude“ in der Autonomen Region Kurdistan. Mousa, in einer Videokonferenz zugeschaltet, sagte: „Kurdistan leidet unter dem „gefährlichen Schattenkonflikt zwischen den Vereinigten Staaten, Israel und dem Iran.“

Vor zwei Wochen waren in der nordirakischen Metropole Erbil iranische Raketen eingeschlagen, die mindestens vier Menschen töteten. Das Ziel beschrieb Irans Revolutionsgarde als getarnte Spionagezentrale des israelischen Geheimdienstes Mossad.

Vor allem aber bedauerte Mousa, dass sich internationale Hilfsorganisationen aus der Arbeit und der Unterstützung für Geflüchtete nach und nach zurückziehen: „Es gibt aber immer noch 35 Camps wie jenes in Mam Rashan, in denen 880.000 Menschen leben.“ Neben der materiellen Hilfe sei das Zeichen der „Helfen bringt Freude“-Spender wichtig: „Gelebte Solidarität, für die wir herzlich danken!“

Türkische Luftwaffe greift christliches Bergdorf an

Ebenfalls aus Kurdistan zugeschaltet: Pfarrer Samir Al-Khoury, der in dem Bergdorf Enishke an der irakisch-türkischen Grenze wirkt. Seine Gemeinde nimmt Flüchtlinge auf: „Ohne Ansehen der Religion oder der Herkunft haben wir Jesiden, Syrer oder Araber bei uns untergebracht.“

Auch hier hat „Helfen bringt Freude“ Soforthilfe geleistet und die Finanzierung von Brennstoff für die Heizungen wie auch für Lebensmittelpakete gesichert. Der chaldäisch-katholische Geistliche berichtet, dass erstmals in Enishke ein Haus durch türkische Angriffe getroffen worden sei: „Das türkische Militär bombardiert ja regelmäßig Stellungen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK im Nordirak“ so Samir.

Die Luftwaffe greife unter anderem Ziele an und zerstöre dabei Verstecke und Lager. Die PKK, die in der Türkei, Europa und den USA auf der Terrorliste steht, hat ihr Hauptquartier in den nahe gelegenen Kandil-Bergen.

Ankara begründete die Angriffe mit dem Recht auf Selbstverteidigung. Dass nun auch ein christliches Bergdorf attackiert werde, beweise eine neue, brutale Qualität, so Samir: „Ich bitte euch, uns auch weiter zu unterstützen!“

Unterstützung für 107 lokale Initiativen

Szenenwechsel: Die Spendenübergabe ist auch immer Gelegenheit, auf einzelne lokale Initiativen zu schauen. So war in diesem Jahr Walburg Rupflin Alvarado aus Guatemala zugeschaltet: Sie arbeitet am Colegio Maya, das vom Verein „Itzamna“ aus Bad Waldsee unterstützt wird: „Durch die Spende von ,Helfen bringt Freude’ können mehr und mehr die Lehrer angemessen für ihre Arbeit bezahlt werden. Denn ein Lehrerdasein in Guatemala bedeutet nicht wie bei uns, Beamtenstatus und viele Ferien, sondern immer noch neben der Familie auch Nebenverdienste wie weben oder Kleingewerbe ausüben zu müssen, um leben zu können und die Familie zu ernähren.“

Schließlich ein Blick auf die unterstützten 21 lokalen Caritas-Initiativen im Raum Oberschwaben, Schwäbische Alb und Ulm. Sie tragen dazu bei, dass sich Menschen mit Migrationshintergrund oder nach der Flucht ein eigenständiges Leben aufbauen können.

So beispielsweise das Projekt „Schritt für Schritt“, das Kinder im Alter bis zu drei Jahren beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützt. Lucia Braß von der Caritas in Biberach sagt: „In den wöchentlichen Treffen fördern Sozialpädagogen gemeinsam mit den Eltern neben dem deutschen Sprachvermögen auch die Mehrsprachigkeit der Kinder.

Zudem ermöglichen die Treffen den Eltern, das deutsche Bildungssystem kennenzulernen.“ Ein weiteres Projekt, „Ferienfun mit ÖMA“ der Caritas Biberach-Saulgau, bietet Kindern mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung die Gelegenheit, in den Ferien spielerisch Wissen zu sammeln, etwa zum Thema ‚Wasser‘. Braß resümiert: „Solche Initiativen sind entscheidend für die Integration.“