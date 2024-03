In der zweiten Folge unserer Serie zur Lebensmittelverschwendung gucken wir uns an, was jeder einzelne von uns im Kleinen dagegen tun kann - und dabei sogar noch ordentlich Geld spart.

Anbieter wie Too Good to Go oder ResQ Club wollen mit ihren Apps einen Beitrag leisten. Das Prinzip:

Betriebe, wie Bäckereien oder Supermärkte, bieten in der App übrig gebliebene Lebensmittel zum vergünstigten Preis an. Nutzer können Angebote über die App reservieren und zur angegebenen Uhrzeit abholen.

In Deutschland ist Too Good To Go der bekannteste Anbieter und besonders in Großstädten schon weit verbreitet. Wie sieht es aber im ländlichen Oberschwaben aus? Reporter Sebastian Winter hat es in Ravensburg getestet.