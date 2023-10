Die Verkehrsführung auf deutschen Straßen ist seit Jahrzehnten auf den Autoverkehr ausgelegt. Im Kampf um den ohnehin knappen Platz auf den Straßen ziehen Radfahrer meist den Kürzeren ‐ und fühlen sich oft unsicher.

Der Ausbau des Radwegenetzes soll Abhilfe schaffen. Doch laut Experten braucht es mehr als nur eine gestrichelte Linie am Fahrbahnrand.

Nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums ist die Zahl der schwer verletzten Radfahrer durch Verkehrsunfälle im ersten Halbjahr 2023 zurückgegangen. Auch die Zahl der Todesopfer ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 31 auf 21 gesunken. Und dennoch: „Insgesamt fühlen sich viele Radfahrende im Straßenverkehr nicht sicher“, sagt Rul von Stülpnagel von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Der Psychologe hat sich auf Verkehrssicherheit spezialisiert und forscht zur Risikowahrnehmung im Straßenverkehr. Zum einen verweist von Stülpnagel im Hinblick auf die Unfallstatistik auf eine „sehr hohe Dunkelziffer von Beinaheunfällen oder Unfällen ohne Folge, die nicht gemeldet werden.“

Zum anderen hänge das Sicherheitsgefühl von Radfahrern vor allem mit der Angst vor gefährlichen Situationen und dem Ausgesetztsein in Straßenverkehr zusammen. Nicht immer decke sich das Sicherheitsempfinden deshalb mit der tatsächlichen Gefährdungslage. Besonders hoch sei die Unsicherheit in beengten Situationen ohne Ausweichmöglichkeit, an Kreuzungen und im Mischverkehr ‐ das heißt auf gemeinsam mit Kraftfahrzeugen genutzten Straßen.

Zu wenig Platz für optimale Lösung

Wie aber lässt sich das Sicherheitsempfinden von Radfahrern verbessern? Die optimale Lösung für einen sicheren Radverkehr seien baulich abgetrennte Wege für Rad- und Autofahrer, sagt Markus Belz, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW). „Die Radverkehrsinfrastruktur muss durchgehend sein. Das ist das Wichtigste.“ In der Praxis fehle jedoch häufig die nötige Fläche für lückenlose Radwege.

Daher hat Baden-Württemberg im Januar 2023 als erstes Bundesland sogenannte Radschutzstreifen auch außerorts ermöglicht. Dies sind mit einer weißen gestrichelten Markierung abgetrennte Bereiche am Straßenrand. Radler haben hier Vorrang, Autos dürfen diese aber befahren. Beim Überholvorgang gilt der Abstand von zwei Metern. Durch einen Erlass des Verkehrsministeriums können Kommunen selbst entscheiden, entlang welcher Bundes- und Landstraßen Radschutzstreifen errichtet werden.

Schutzstreifen werden nicht nur von Radfahrern genutzt

Sie sollen im Wesentlichen als Übergangslösung für bestehende Lücken im Radverkehrsnetz dienen, heißt es von der AGFK, die Radschutzstreifen seit 2019 im ganzen Land getestet und ausgewertet hat. Selbst der ADAC als wohl stärkster Fürsprecher der Autofahrer bewertet die Schutzstreifen als sinnvoll. Die Entscheidung dürfe jedoch nicht dazu führen, dass keine getrennten Radwege gebaut werden, sagt Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg.

Der Landesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Baden-Württemberg steht dem Erlass des Verkehrsministeriums „relativ reserviert“ gegenüber, wie der Vorsitzende Matthias Zimmermann auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ sagt. Die Schutzstreifen würden letztendlich auch von Kraftfahrzeugen genutzt und dienen nicht ausschließlich dem Radverkehr.

Es gibt gute Vorbilder

Wo es innerorts an Platz für einen baulich abgetrennten Radweg mangelt, sind Schutzstreifen schon länger üblich. Gleiches gilt für sogenannte Radfahrstreifen. Diese sind durch eine durchgehende Linie gekennzeichnet und unterliegen einer Nutzungspflicht, wie das Schild mit einem weißen Fahrrad auf blauem Untergrund verdeutlicht. Autos und andere Kraftfahrzeuge sind auf diesen Streifen tabu.

Sowohl Schutzstreifen als auch Radfahrstreifen markieren auf der Fahrbahn den Raum, der Radfahrern vorbehalten ist. „Dadurch fühlen sich Radfahrer mehr gesehen ‐ vor allem, wenn die Radfahrstreifen farblich markiert sind“, sagt von Stülpnagel.

Das trage wiederum zum Sicherheitsgefühl bei. Dass die Infrastruktur auch zum Umstieg auf das Fahrrad beitragen, würden laut von Stülpnagel Städte wie Freiburg oder Münster nahelegen: „Städte, die eine gute Radverkehrsinfrastruktur haben, haben auch einen hohen Radverkehrsanteil.“

Probleme aufschieben

Insbesondere bei Schutzstreifen und Radfahrstreifen gebe es jedoch einen Haken: Sie steigern auch das Sicherheitsempfinden der Autofahrer, wodurch womöglich knappere Überholvorgänge begünstigt werden.

Stellenweise würden Fahrbahnmarkierungen außerdem die Probleme an Kreuzungen verschieben. So berichtet es auch die Ravensburgerin Daniela Frommelt, die innerhalb der Stadt die meisten Fahrten mit dem Rad erledigt.

Autofahrern sind die Bedenken häufig nicht klar

Besonders ein Straßenabschnitt hinterlasse bei ihr ein Gefühl der Unsicherheit: die Kreuzung am Ravensburger Frauentor. „Es ist total verwirrend. Kein Mensch weiß, wo er fahren soll“, sagt Frommelt. Radwege würden plötzlich enden und abbiegende Autos müssten die Radspur kreuzen. Aus Angst, übersehen zu werden, fahre sie den Weg schon gar nicht mehr gemeinsam mit ihrer fünfjährigen Tochter.

Autofahrern seien derartige Bedenken und die Perspektive von Radfahrern häufig nicht klar, sagt Belz von der AGFK-BW. Er plädiert deshalb nicht nur für den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur, sondern auch für eine neue Verkehrskultur: „Wir müssen das Miteinander stärken.“

Der ADFC-Landesvorsitzende Zimmermann pflichtet dem bei. In anderen Ländern würden Radfahrer schon längst als gleichwertige Verkehrsteilnehmer angesehen. Um das auch hierzulande zu erreichen, brauche es selbstbewusste Radfahrer, ausreichend Regelkenntnis von allen Verkehrsteilnehmern und vor allem gegenseitige Rücksichtnahme.