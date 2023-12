Am Ende eines Jahres, das von großer Unsicherheit geprägt war, blickt die Bevölkerung Baden-Württembergs mit sehr gemischten Gefühlen auf das kommende Jahr.

Aktuell sieht knapp jeder dritte Befragte im Bawü-Check den kommenden zwölf Monaten mit Hoffnungen entgegen. 27 Prozent blicken hingegen mit ausgeprägten Befürchtungen auf die Entwicklung der nächsten Monate, weitere 29 Prozent äußern sich skeptisch.

Damit liegt der Hoffnungsoptimismus über den Werten des vergangenen Jahres, als unter dem Eindruck von Krieg, Inflation und Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung der Anteil derer, die der Zukunft mit Hoffnungen entgegenblicken, auf 21 Prozent eingebrochen war.

Die Sorgen der Bevölkerung sind nicht kleiner geworden, aber viele haben sich an den Krisenmodus gewöhnt. Und so ist der Blick nach vorn zwar hoffnungsvoller als im Vorjahr, aber nur verhalten optimistisch. Das Ziel, den Klimaschutz durch den Umstieg auf erneuerbare Energien zu befördern, wird von der Mehrheit der Bevölkerung nach wie vor unterstützt.

Zunehmend stellt sich jedoch die Sorge ein, dass die Politik die Menschen mit Vorgaben für das Heizen und eine bessere Energieeffizienz von Gebäuden finanziell überfordert. 57 Prozent der Befragten wünschen sich, dass die Politik lediglich einen Rahmen vorgibt, in dem die Bürger dann selbst entscheiden können, was sie konkret umsetzen.

Keine Lockerung des Naturschutzes für Bauland

Die Ergebnisse der aktuellen Befragung machen deutlich, dass die Bevölkerung skeptisch auf Pläne der Politik reagiert, bei denen sie das Gefühl hat, überfordert und eingeengt zu werden. Grundsätzlich genießt der Umwelt- und Naturschutz in der baden-württembergischen Bevölkerung jedoch einen sehr hohen Stellenwert, auch dann, wenn es um die Abwägung gegenüber anderen wichtigen politischen oder gesellschaftlichen Zielen geht.

So halten es lediglich 22 Prozent der Baden-Württemberger für richtig, den Naturschutz zu lockern, wenn dadurch schneller neues Bauland erschlossen und somit die Wohnungsnot gelindert werden kann. Fast sechs von zehn Bürgerinnen und Bürger sprechen sich ausdrücklich gegen die Lockerung des Naturschutzes aus, um dadurch die Erschließung von Bauland zu beschleunigen.

Bedenkt man, welch hohe Bedeutung die Bevölkerung derzeit der Schaffung von Wohnraum beimisst, ist dieser Rückhalt für den Naturschutz besonders bemerkenswert.

Geteiltes Stimmungsbild bei Baustopps

Ein geteiltes Stimmungsbild zeigen Männer und Frauen bei der Frage, ob man größere Bauvorhaben stoppen sollte, wenn durch den Bau eine seltene Tierart oder der Lebensraum einer Tierart bedroht wird: 46 Prozent der Frauen, aber nur 36 Prozent der Männer halten einen Baustopp für richtig, wenn dadurch eine seltene Tierart geschützt werden kann.

Umgekehrt halten es 48 Prozent der Männer, aber nur 27 Prozent der Frauen für übertrieben, deswegen ein größeres Bauvorhaben zu stoppen.

Im Urteil der baden-württembergischen Gesamtbevölkerung heben sich die gegensätzlichen Positionen der Geschlechter weitgehend auf. Insgesamt sind die Befürworter eines Baustopps für den Schutz einer seltenen Tierart mit 42 Prozent leicht in der Mehrheit, während 37 Prozent ein solches Vorgehen übertrieben finden.

Stellt man den Artenschutz dem Ausbau Erneuerbarer Energien gegenüber, ergibt sich ebenfalls ein geteiltes Bild. 41 Prozent räumen dem Ausbau Vorrang ein, 38 Prozent dem Artenschutz.

Großer Rückhalt für Nationalpark Schwarzwald

Dass der baden-württembergischen Bevölkerung der Schutz von Tieren und Pflanzen ganz generell wichtig ist, zeigt das weit überwiegend positive Meinungsbild zum Nationalpark Schwarzwald: 80 Prozent halten es grundsätzlich für wichtig, dass es zum Erhalt der Artenvielfalt einen Nationalpark im Schwarzwald gibt.

Nur neun Prozent finden das nicht so wichtig und teilen die Überzeugung, dass Tiere und Pflanzen auch ohne einen Nationalpark ausreichend geschützt sind. In dieser Frage sind sich Frauen und Männer auch weitgehend einig: Von der männlichen Bevölkerung halten 78 Prozent einen Nationalpark in Baden-Württemberg für wichtig, von der weiblichen Bevölkerung 81 Prozent.

Durchgängig zeigen die Ergebnisse, dass der Natur- und Umweltschutz für Männer und Frauen gleichermaßen große Bedeutung hat. Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen sich erst da, wo der Naturschutz in Konkurrenz zu anderen politischen Zielen rückt.

Unzufriedenheit mit Landesregierung überwiegt

Das Urteil über die Arbeit der Landesregierung in Sachen Natur- und Umweltschutz fällt gemischt aus: 36 Prozent der Baden-Württemberger sind mit der Politik der Landesregierung in den Bereichen Natur- und Umweltschutz zufrieden oder sogar sehr zufrieden, 47 Prozent sind damit hingegen weniger oder gar nicht zufrieden.

Weit überdurchschnittlich positiv fällt das Fazit bei den Anhängern von Grünen und SPD aus: 62 Prozent der Anhänger der Grünen und 52 Prozent der SPD-Anhänger bewerten die Arbeit der grün-schwarzen Landesregierung in den Feldern Umwelt- und Naturschutz positiv.

Besonders kritisch fällt das Urteil bei den Anhängern der AfD aus: Von ihnen äußern sich 64 Prozent unzufrieden mit der Politik der Landesregierung in diesen Bereichen, nur 21 Prozent ziehen eine positive Bilanz. Bei Anhängern der CDU halten sich Zufriedenheit (42 Prozent) und Unzufriedenheit (43 Prozent) die Waage. Bei der FDP überwiegt die Unzufriedenheit mit 47 zu 35 Prozent.

Kaum Angst vor Wölfen

In Baden-Württemberg gibt es laut Umweltministerium vier sesshafte Wölfe, darunter ein Rudel. Während sich Landwirte zum Teil Sorgen um ihre Weidetiere machen, blickt die Bevölkerung weitgehend gelassen auf die Rückkehr von Wölfen nach Baden-Württemberg: Knapp jeder Zweite begrüßt es, dass es im Land seit einigen Jahren wieder Wölfe gibt, nur jeder Fünfte findet das nicht gut; weiteren 20 Prozent ist das egal.

Sowohl im ländlichen Raum wie auch in den Großstädten befürwortet jeweils eine relative Mehrheit, dass sich Wölfe wieder ansiedeln. Risiken sieht die Bevölkerung insbesondere für die Landwirte, die Viehzucht betreiben.

Aber lediglich 17 Prozent glauben, dass die Rückkehr große Risiken mit sich bringt, weitere 45 Prozent gehen von weniger großen Risiken aus und 29 Prozent sehen überhaupt kein Risiko. Leicht überdurchschnittlich stufen die Bewohner des ländlichen Raums das Risiko ein: Von ihnen verbinden 20 Prozent mit der Ausbreitung von Wölfen große Risiken.