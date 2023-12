Notfälle

Snowboarder stürzt Felsen hinab: 42-Jähriger schwer verletzt

Zürs / Lesedauer: 1 min

Ein Mann aus Baden-Württemberg ist beim Snowboarden im österreichischen Zürs eine Felswand hinabgestürzt und schwer verletzt worden. Der 42-Jährige habe den Abgrund des rund acht Meter hohen Martinsfelsens wohl übersehen, als er abseits der Piste gefahren sei, teilte die Polizei in Lech in Vorarlberg am Samstag mit.

Veröffentlicht: 17.12.2023, 08:20 Von: Deutsche Presse-Agentur