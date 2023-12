Traurige Gewissheit

Skifahrer entdecken Leiche von Vermisstem

Garmisch-Partenkirchen / Lesedauer: 1 min

Fast zwei Monate nach dem Verschwinden eines jungen Mannes aus Baden-Württemberg an der Zugspitze ist die Leiche des 23-Jährigen entdeckt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatten Skifahrer am ersten Weihnachtsfeiertag den Toten etwa 20 Meter neben einer Piste im Bereich der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen entdeckt.

Veröffentlicht: 27.12.2023, 14:01 Von: Deutsche Presse-Agentur