Die Abfahrt durch den Pulverschnee will gelernt sein. Deswegen bieten die Schulen im Südwesten noch immer Skiausfahrten an. Doch angesichts grüner Pisten und Schneekanonen im Dauerbetrieb gibt es daran Kritik.

Aufgrund der Klimakrise werden inzwischen fast überall Schneekanonen benötigt, um einen Skibetrieb zu ermöglichen. Richard Mergner

Diese kommt ausgerechnet aus dem Bundesland mit den meisten Pistenkilometern in Deutschland: Bayern. „Aufgrund der Klimakrise werden inzwischen fast überall Schneekanonen benötigt, um einen Skibetrieb zu ermöglichen“, sagt Richard Mergner, Vorsitzender des Bund Naturschutz (BN) Bayern. Der Betrieb dieser Maschinen sei aus ökologischer Sicht nicht mehr zeitgemäß. Sie würden Baumaßnahmen am Berg verursachen und viel Energie verbrauchen.

Skifahren weder nachhaltig noch günstig

„Ihr Einsatz widerspricht fundamental dem Prinzip der Nachhaltigkeit, das für die Schulen inzwischen ein wichtiges Unterrichtsprinzip darstellt“, sagt Mergner. Solche Ausflüge würden zudem immer teurer, kritisiert der BN. „In Zeiten der Inflation macht es keinen Sinn, Geld für Ausrüstung, Skipass, Transport und Unterbringung auszugeben, damit Kinder zum ersten und womöglich letzten Mal die Skier anschnallen können“, sagte Hans Jürgen Fahn, Sprecher des BN-Arbeitskreises Umweltbildung.

Nabu ist weniger kritisch

Die Kritik des Naturschutzbundes Nabu Baden-Württemberg fällt hingegen etwas milder aus. Die Diskussion über die Ökobilanz von Skigebieten sei aber trotzdem richtig. „Aus unserer Sicht wäre es wichtig, genau diese Debatte in den Schulen zu führen und eine ehrliche Bilanz des Skiausfluges aufzustellen. Ein gemeinsamer Skiausflug kann ja ein tolles Gruppenerlebnis sein“, sagt Claudia Wild, Pressesprecherin des Nabu Baden-Württemberg.

Trotzdem sei die Ökobilanz vieler Skigebiete schlecht. Insbesondere von denjenigen, die auf eine regelmäßige Beschneiung durch Schneekanonen angewiesen seien. Um einen Hektar Pistenfläche mit 30 Zentimetern Kunstschnee zu bedecken, braucht es laut Deutschem Skiverband 20.000 Kilowattstunden Strom. Zudem werden dabei laut Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos rund 1000 Kubikmeter Wasser benötigt.

Jede Tonne Kunstschnee bewirkt, dass in Zukunft noch weniger natürlicher Schnee fällt. Claudia Wild

„Jede Tonne Kunstschnee bewirkt, dass in Zukunft noch weniger natürlicher Schnee fällt“, sagt Wild. Schulklassen sollten zwar auf die Piste gehen, allerdings nur, wenn es die natürlichen Witterungsverhältnisse zulassen. Projekte wie diejenigen am Feldberg, bei denen mehr Pisten ausgewiesen und die künstliche Beschneiung ausgeweitet werden soll, lehnt der Nabu hingegen ab. „Das halten wir nicht für zielführend und zukunftsorientiert, denn es führt zu einer schlechten Ökobilanz und hohen Kosten“, so Pressesprecherin Wild.

Schwäbischer Skiverband verweist auf die Vorteile von Wintersport

Von einer generellen Abkehr von schulischen Skiausfahrten hält Peter Offenwanger nichts. Er ist Referent für Schneesport an Schulen und Hochschulen beim Schwäbischen Skiverband sowie Sportlehrer am Rupert-Neß-Gymnasium in Wangen. Skifahren sei für die Schüler ein „einzigartiges Umwelterlebnis“. „Wie soll jemand die Natur verstehen, wenn er die Natur nicht erleben kann?“, sagt Offenwanger.

Dem stimmt auch das von Theresa Schopper (Grüne) geführte Kultusministerium Baden-Württemberg zu. „Solche Wintersportschullandheime oder Winter-Camps bieten die Möglichkeit, für das Thema Naturschutz zu sensibilisieren“, teilt das Ministerium mit. Zudem würde sich der Wintersport gerade in der „dunklen Jahreszeit“ positiv auf die körperliche und psychische Gesundheit der Schüler auswirken.

Außerdem sei das Skifahren an den Schulen sogar vorgesehen, Winterwanderungen seien da keine echte Alternative. „Die Schulen haben Bildungspläne und da ist im Sportbereich das Thema ,Fahren, Rollen, Gleiten’ aufgeführt. Da steht nicht drin, dass man eine Wanderung machen soll“, sagt Peter Offenwanger.

Skigebiete müssen nicht alle schlecht für die Umwelt sein

Ein Gleiterlebnis auf Schnee gebe es nun mal nur beim Skifahren. Auch für das soziale Gefüge unter Schülern seien solche Ausflüge sehr wichtig, wie das Kultusministerium betont: „Außerunterrichtliche Veranstaltungen tun den Schülerinnen und Schülern in deren Entwicklung grundsätzlich gut und sie schaffen besondere Erinnerungen.“

Was die Umwelt angehe, so könne man darauf achten, Skigebiete zu besuchen, die nicht auf Schneekanonen angewiesen sind und ihre Energie umweltfreundlich erzeugen, sagt Peter Offenwanger. So werde beispielsweise viel Strom im Skigebiet des Montafon-Tals mithilfe von Wasserkraft erzeugt. Am Ski-Schullandheim und an Wintersporttagen will Offenwanger deshalb auch am Gymnasium in Wangen weiterhin festhalten.

Schulen in der Region fahren weiterhin Ski

Dass viele Schulen in der Region ebenfalls nichts Gegenteiliges vorhaben, zeigt sich beispielsweise an der Mühlbachschule in Schemmerhofen. Für die Fünft- bis Zehntklässler gebe es an der Gemeinschaftsschule einen fixen Termin im Februar, bei dem Schüler an verschiedenen Wintersportarten teilnehmen könnten, sagt Rektor Wolfgang Kirschner. „Wir gehen dabei auch zum Skifahren. Aber nur mit denjenigen, die schon Skifahren können und die Ausrüstung haben“, so Kirschner.

Er verweist ebenfalls auf den Lehrplan. „Das Gleiten auf Schnee ist immer noch Teil des Bildungsplans“, sagt der Schulleiter. Bei den Ausflügen würden die Schüler dabei auch die Landschaft und die Natur erleben. „Ich finde schon, dass das für die Schüler einen Mehrwert hat“, sagt Kirschner. Da die Teilnehmer ihre Ausrüstung schon selbst besitzen, würden sich auch die Kosten verringern.

Für einen Skipass hätten die Schüler im vergangenen Jahr am Oberjoch jeweils nur 15 Euro bezahlt. Für Schulklassen gebe es hierbei Vergünstigungen. Einzig der Transport per Bus sei mit rund 40 Euro pro Person weiterhin kostspielig. Das Kultusministerium sieht im Angesicht des teuren Pisten-Spaßes die Schulausflüge sogar als Chance für Jugendliche: „Es ist richtig, dass Skifahren teurer geworden ist. Gerade deshalb bieten schulische Angebote Jugendlichen und ihren Familien eine kostengünstigere Möglichkeit, diesen Sport sowie alternative Sportmöglichkeiten im winterlichen Naturraum kennenzulernen.“