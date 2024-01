Siwsiwadse fehlt beim Trainingsauftakt des Karlsruher SC

Ohne Stürmer Budu Siwsiwadse hat Fußball-Zweitligist Karlsruher SC das Training wieder aufgenommen. Der Georgier bekam für das Erledigen von Visaformalitäten einen Tag zusätzlichen Urlaub. Bei nasskaltem Wetter verschaffte sich Trainer Christian Eichner am Dienstag vor zwei Dutzend Fans einen ersten Überblick über den Fitnesszustand seiner Profis.

„Die Bedingungen waren jetzt sicher nicht optimal, aber die werden ja ab Sonntag besser“, sagte der KSC-Coach. Nach den ersten Trainingstagen fliegen die Badener bis zum 14. Januar für ihr Wintertrainingslager ins andalusische Estepona.

Schon am Freitag trifft der Tabellenzwölfte auf dem Wildparkgelände in einem Freundschaftsspiel auf den Drittligisten SSV Ulm. Sein zweites Testspiel bestreitet der KSC am 9. Januar gegen den FC Luzern aus der Schweizer Super League. Am 13. Januar treten die Karlsruher zum Abschluss ihres Trainingslagers in Spanien gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg an. Die Rückrunde beginnt für den KSC am 19. Januar gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück.

Zu einem möglichen Wintertransfer äußerte sich Eichner zurückhaltend. „Ich glaube, dass da etwas passieren kann und auch etwas passieren wird. Es wird aber nur dann passieren, wenn eine Sinnhaftigkeit dahintersteckt“, sagte er. Aufgrund der Qualität seines Kaders sei er in dieser Sache völlig entspannt.