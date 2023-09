Sitzgurt von „Schumi“ und Trikot von Pele bei Versteigerung

Turnschuhe, Anschnallgurte und Fußballtrikots können viel wert sein — wenn sie von Sportstars getragen oder zumindest unterschrieben wurden. Schon zum zweiten Mal wird es daher bald in der Stuttgarter Auktionshalle Eppli erneut weniger um alte Gemälde, Münzen oder Möbel gehen, als um Sportmemorabilia. Das nach eigenen Angaben größte Auktionshaus Deutschlands will am 23. September (ab 14.15 Uhr) an seinem Standort in Leinfelden–Echterdingen insgesamt 47 besondere Stücke von populären und erfolgreichen Sportlern versteigern.

Angeboten werden unter anderem eine unterschriebene Baseballkappe des früheren Tennisstars Roger Federer, ein unterzeichneter goldfarbener Laufschuh von Weltrekordhalter Usain Bolt sowie handsignierte Trikots der Fußballlegenden Maradona und Pelé. Auch ein Ferrari–Sitzgurt des siebenfachen Formel–1-Weltmeisters Michael Schumacher steht zum Verkauf. Laut Eppli hatte er damit im Jahr 2000 den WM–Titel gewonnen. Ebenfalls dabei: ein signierter Hocker aus dem Boxring, auf dem Muhammad Ali gesessen haben soll, und eine Ansichtskarte aus Spiez in der Schweiz, dem Quartier der deutschen Nationalelf während der WM 1954. Sie trägt laut Auktionshaus die Unterschriften des deutschen WM Kaders.