Sieg gegen Bochum: Hoffenheim beendet Ergebniskrise

Die TSG Hoffenheim hat ihre kleine Ergebniskrise in der Fußball-Bundesliga überwunden. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo setzte sich zum Auftakt des 14. Spieltags am Freitagabend gegen den VfL Bochum mit 3:1 (2:0) durch und feierte den ersten Ligasieg seit sechs Wochen. Die Treffer für den Tabellensechsten erzielten vor nur 16 023 Zuschauern in Sinsheim der Bochumer Erhan Masovic (32. Minute) mit einem Eigentor, der auffällige Andrej Kramaric (43.) und der eingewechselte Ihlas Bebou (76.). Der VfL kassierte dagegen nach zuvor fünf ungeschlagenen Spielen wieder einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt, der Treffer des Portugiesen Goncalo Paciencia (90.) kam zu spät.