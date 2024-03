Sieben Menschen bei Unfall mit vier Autos verletzt

Sieben Menschen sind bei einem Unfall mit vier Autos verletzt worden, davon einer lebensgefährlich und zwei schwer. Nach Angaben eines Polizeisprechers war ein Auto am Samstagabend aus zunächst ungeklärten Gründen bei Leonberg (Landkreis Böblingen) in den Gegenverkehr geraten. Dort sei das Auto mit zwei Fahrzeugen kollidiert. Eines dieser Autos sei dann wiederum auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort in einen weiteren Wagen gefahren. Neben der Person mit lebensgefährlichen Verletzungen und den beiden Schwerverletzten wurden vier weitere Menschen leicht verletzt. Die Straße war für etwa fünf Stunden gesperrt, wie es hieß.