Wenn es um herzhafte Leckereien geht, hat der Südwesten einiges zu bieten. Kässpätzle, saure Linsen und Maultaschen erfreuen sich weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus großer Beliebtheit. Wie aber kommen die süßen Spezialitäten aus der Region an? Das haben wir in unserer Serie „Siaße Schwoba“ zwischen Bodensee und Ostalb getestet.

Biberacher Springerle mit besonderen Stadtmotiven

Springerle sind in der Region weit verbreitet. Das Eierschaumgebäck mit Anis mag dem einen zu trocken sein, der andere wird es genau dafür lieben.

Eine besondere Tradition haben die Christkindles Springerle in Biberach im Backhaus von Stefan Grün. Seit fast 100 Jahren existiert die Bäckerei bereits, Grün führt den Familienbetrieb in der mittlerweile vierten Generation. Bei seinen Springerle setzt er, neben einer Reihe von typischen Springerle-Motiven, auch auf spezielle Stadtbilder Biberachs: Salzstadel, Gigelturm, Ulmer Tor und nicht zuletzt das Christkindle, das jedes Jahr am Heiligen Abend auf dem Biberacher Weihnachtsmarkt in goldenem Licht erstrahlt.

Bis die Springerle hinter der Theke zum Verkauf ausliegen, steht für Grün harte Handarbeit an. Bei einem kleinen Einblick in seine Backstube zeigt er, was seine Springerle so besonders macht.

Im Anschluss dürfen sich die Bürgerinnen und Bürgern auf den Straßen Biberachs einer kleinen Kostprobe der Springerle unterziehen. Schmecken Sie die besondere Note der Christkindles Springerle heraus? Und kennen sich die Biberacher mit den eigenen Stadtmotiven aus?