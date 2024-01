Wenn es um herzhafte Leckereien geht, hat der Südwesten einiges zu bieten. Kässpätzle, saure Linsen und Maultaschen erfreuen sich weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus großer Beliebtheit. Wie aber kommen die süßen Spezialitäten aus der Region an? Das haben wir in unserer Serie „Siaße Schwoba“ zwischen Bodensee und Ostalb getestet.

Luftschiffe aus Schokolade

In der fünften Folgen sind wir in der Zeppelinstadt Friedrichshafen unterwegs. In der Konditorei "Weber & Weiss" zeigt sich schon lange, wie Luftschiffe und Pralinen zusammenpassen. Sehen Sie selbst im Video.