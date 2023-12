Seniorinnen erschlagen - Angeklagter weist Schuld von sich

Im Mordprozess um getötete Seniorinnen in Schwäbisch Hall hat der Angeklagte kurz vor der Urteilsverkündung jede Schuld bestritten. „Ich bin nicht hierher mit Frau und Kindern gekommen, um sowas zu machen“ sagte der 32-jährige Mann, der aus Serbien stammt, am Freitag im Landgericht Heilbronn. Mit Blick auf die Tötungsdelikte, die ihm vorgeworfen werden, sagte er, das sei nicht „sein Stil“. „Ich kann nur Folgendes sagen: Gott ist mein Zeuge.“ In Strafprozessen haben die Angeklagten kurz vor der Urteilsverkündung das letzte Wort.

Der Mann soll vor rund einem Jahr in die Wohnungen zweier betagter Frauen im Raum Schwäbisch Hall eingedrungen sein und sie brutal erschlagen haben. Außerdem soll der Mann einen damals 83-jährigen Mann aus der Region an dessen Haustür bedroht und geschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das Urteil sollte am Freitag um 12.45 Uhr verkündet werden.