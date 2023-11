Unfall

Seniorin von Gabelstapler überfahren und gestorben

Eggenstein-Leopoldshafen / Lesedauer: 1 min

Eine Seniorin ist am Donnerstag in Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) von einem Gabelstapler überfahren worden und später im Krankenhaus gestorben. Passiert sei der Unfall an einer Kreuzung in der Nähe einer Baustelle, wie ein Polizeisprecher sagte.

Veröffentlicht: 16.11.2023, 17:16 Von: Deutsche Presse-Agentur