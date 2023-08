Böblingen

Seniorin tot aufgefunden: Brandursache offenbar Verpuffung

Sindelfingen / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Nach einem Wohnungsbrand in Sindelfingen (Kreis Böblingen) mit einer Toten geht die Polizei von einer Verpuffung in der Küche als Brandursache aus. Die 85–Jährige habe vermutlich gekocht, während ihr Ehemann einkaufen war, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Veröffentlicht: 17.08.2023, 14:26 Von: Deutsche Presse-Agentur