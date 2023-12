Seniorin stürzt in den Bodensee und verletzt sich tödlich

Eine Seniorin ist in Allensbach (Kreis Konstanz) in den Bodensee gestürzt und gestorben. Ein Fremdverschulden schloss die Polizei aus. Ein Passant hatte die tote Frau am Mittwoch im Wasser entdeckt. Ersten Ermittlungen zufolge stürzte die 83-Jährige in dem Erholungsgebiet am Ufer von der etwa einen Meter hohen Kaimauer, kam im seichten Wasser mit dem Kopf auf einem Stein auf und verletzte sich tödlich.